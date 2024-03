İYİ Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özer Kayalı ve İYİ Parti Kuşadası Belediye Başkan Adayı Behçet Alp\'in iddiaları yargıya taşındı

Yerel

İYİ Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özer Kayalı ve İYİ Parti Kuşadası Belediye Başkan Adayı Behçet Alp tarafından Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e 'kumpas' kurulduğunu iddia eden Can Başar'ın açıklamaları yargıya taşındı. CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, "Savcımız ivedilikle dosyanın Emniyet'e sevkini sağladı. Hızlı bir sonuç alacağımızı düşünüyoruz. Umuyorum ki bu olay bir an önce aydınlığa kavuşur ve eğer varsa suçlular gerekli cezayı alır" dedi.

2022 yılının Mart ayında Özer Kayalı'yı bacağından tabanca ile vuran ve kısa süre önce cezaevinden tahliye olan Can Başar'ın sosyal medya hesabından İYİ Partili Özer Kayalı ile Behçet Alp'in gazeteciler Ergün Poyraz ve İbrahim Akbulut aracılığıyla kendisine ulaştığını ve Günel'e iftira atması karşılığında çeşitli vaatlerde bulunduğunu açıklaması üzerine, konu CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek tarafından yargıya taşındı.

CHP Kuşadası İlçe Başkanı Gürbilek, Başkan Günel'in avukatı Umut Yaşar ile Cumhuriyet Savcılığı'na yaptığı başvurunun ardından Adliye önünde basın mensuplarına açıklama yaptı. Uzun süredir sosyal medyada sahte hesaplar üzerinden Günel'e yönelik planlı bir karalama kampanyası sürdürüldüğünü vurgulayan Gürbilek, şunları söyledi:

"Dün de biliyorsunuz sosyal medyada Can Başar isimli bir şahsın ciddi iddialar içeren paylaşımı yer aldı. Bu paylaşımdaki iddiaların bir an önce açığa çıkarılması ve kamuoyunun aydınlatılması amacıyla bugün belediye başkan adayımız Ömer Günel'in avukatı Umut Yaşar ile birlikte Cumhuriyet Savcılığına gelerek başvuruda bulunduk. Öncelikle Can Başar isimli kişinin ifadesinin alınmasını ve elindeki delillerin toplanmasını istedik. Savcımız ivedilikle dosyanın Emniyet'e sevkini sağladı. Hızlı bir sonuç alacağımızı düşünüyoruz. Umuyorum ki bu olay bir an önce aydınlığa kavuşur ve eğer varsa suçlular gerekli cezayı alır."