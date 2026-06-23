İYİ Parti Bölge Koordinatörü Kılıç\'tan Kilis\'te miting çağrısı

İYİ Parti Bölge Koordinatörü Sedat Kılıç, Kilis İl Başkanlığını ziyaret ederek 27 Haziran'da Ankara Tandoğan Meydanı'nda düzenlenecek "Bayrak Açıyoruz, Başkaldırıyoruz" mitingine ilişkin açıklamalarda bulundu. İYİ Parti Kilis İl Başkanlığı'nda gerçekleştirilen basın toplantısına İl Başkanı Mustafa Polat, Merkez İlçe Başkanı Necmettin Kılıç ve partililer katıldı. Kılıç, mitingin Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve hukuki sorunlarına dikkat çekmek amacıyla düzenleneceğini belirterek vatandaşları Ankara'daki programa davet etti. Ekonomik sıkıntılar, emeklilerin ve asgari ücretlilerin yaşadığı geçim sorunları, gençlerin gelecek kaygıları ve tarım sektöründeki sorunlara değinen Kılıç, hukuk ve adalet sistemine duyulan güvenin yeniden tesis edilmesi gerektiğini söyledi.

KILIÇ, KİLİS İL BAŞKANLIĞINDA PARTİLİLERLE BULUŞTU

İYİ Parti Bölge Koordinatörü Sedat Kılıç, Kilis programı kapsamında partisinin il başkanlığını ziyaret etti. İl binasında düzenlenen basın toplantısında partililerle bir araya gelen Kılıç, hem Kilis teşkilatıyla değerlendirmelerde bulundu hem de yaklaşan Ankara mitingine ilişkin açıklamalar yaptı. Toplantıya İYİ Parti Kilis İl Başkanı Mustafa Polat, Merkez İlçe Başkanı Necmettin Kılıç ve partililer katıldı. Basın toplantısında Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kılıç, vatandaşların yaşadığı ekonomik ve sosyal sorunların her geçen gün derinleştiğini ifade etti. Kılıç, 27 Haziran'da Ankara Tandoğan Meydanı'nda gerçekleştirilecek "Bayrak Açıyoruz, Başkaldırıyoruz" mitinginin bu sorunlara dikkat çekmek ve çözüm önerilerini kamuoyuyla paylaşmak amacıyla düzenleneceğini belirtti.

EKONOMİK VE SOSYAL SORUNLARA DİKKAT ÇEKTİ

Sedat Kılıç, açıklamasında ekonomik sıkıntılar, geçim sorunları ve vatandaşların yaşadığı zorluklara değindi. Emeklilerin ve asgari ücretlilerin alım gücünün düştüğünü belirten Kılıç, hayat pahalılığının geniş kesimleri etkilediğini söyledi. Gençlerin gelecek kaygılarına da dikkat çeken Kılıç, Türkiye'de genç nüfusun iş, eğitim ve yaşam planlaması konusunda belirsizlik yaşadığını ifade etti. Tarım sektöründeki sorunlara da değinen Kılıç, üreticilerin desteklenmesi ve tarımsal üretimin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Kılıç, mitingde ülkenin sorunlarının yanı sıra çözüm önerilerinin de vatandaşlarla paylaşılacağını belirterek, tüm vatandaşları Ankara'daki programa katılmaya davet etti.

HUKUK VE ADALET SİSTEMİNE GÜVEN VURGUSU YAPTI

İYİ Parti Bölge Koordinatörü Sedat Kılıç, hukuk ve adalet sistemine duyulan güvenin yeniden tesis edilmesi gerektiğini söyledi. Güçlü bir hukuk sisteminin yatırım, üretim ve istihdam için temel şart olduğunu ifade eden Kılıç, Türkiye'nin potansiyelini gerçekleştirebilmesi için güven ortamının yeniden sağlanmasının önemine dikkat çekti. Kılıç, hukuka güvenin yalnızca bireysel hak ve özgürlükler açısından değil, ekonomik kalkınma açısından da belirleyici olduğunu belirtti. Güven ortamının olmadığı bir ülkede yatırımın, üretimin ve istihdamın istenilen seviyeye ulaşamayacağını dile getirdi. 27 Haziran'da Ankara Tandoğan Meydanı'nda düzenlenecek mitingin Türkiye'nin temel meselelerine dikkat çekmek açısından önemli olduğunu ifade eden Kılıç, vatandaşları "Bayrak Açıyoruz, Başkaldırıyoruz" mitingine katılmaya çağırdı.

Haber: Abdullah Alpdağ