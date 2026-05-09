İYİ Parti'den Erken Seçim Çağrısı

(ZONGULDAK) - İYİ Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özkal Sayan, ekonomik durum, yüksek enflasyon ve adalet sistemiyle ilgili olarak iktidarı eleştirerek, erken seçim çağrısında bulundu.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı İpek Özkal Sayan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Zonguldak'ta, ülke gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Parti yöneticileriyle birlikte Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret eden Sayan, ekonomiden, hukuk sistemine, emeklilerin yaşadığı sorunlardan terörle mücadele sürecine kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulunarak, erken seçim çağrısı yaptı.

Zonguldak'ın potansiyelinin yeterince değerlendirilemediğini ve işsizlik nedeniyle gençlerin şehirden göç ettiğini belirten Sayan, şunları ifade etti:

"Zonguldak, sağlık, eğitim ve ulaşım alanlarında da ciddi sorunlar yaşıyor. Huzurevlerine kabul yaşı 70'e çıkarıldı. Bu, sosyal devlet anlayışına sahip bir yönetime kesinlikle yakışmaz. Burada yaş değil, ihtiyaç kriteri esas alınmalıdır. Bugün, 20 bin TL maaş alan bir emekli vatandaşın onurlu bir şekilde yaşaması neredeyse mümkün değil. Gençlerimiz bu ülkeyi terk etmek istiyor. Artık liyakatın olmadığına, yerine sadakatin geçtiğine inanıyorlar. 'Bu sadakat anayasa ve yasaya değil, partilere sadakattir'. Kamu görevlileri artık yalnızca Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla atanıyor ve bürokraside liyakat tamamen ortadan kalkmış durumda. Partili bürokrasi hali, liyakatten uzaklaşmamıza neden oluyor."

"MUHALEFET PARTİSİ OLARAK CESUR BİR DURUŞ SERGİLEDİK"

Doktorlarımıza 'gidin' dediler, öğretmenlerimizin can güvenliği kalmadı. Bu nedenle İYİ Parti olarak erken seçim çağrısı yapıyoruz; sandığın en kısa sürede vatandaşın önüne gelmesi gerekiyor. Ancak bir de sayısal gerçekler var, Meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı'nın elinde olduğundan, biz 'ihanet süreci' olarak adlandırdığımız bu süreç, onlar tarafından 'Terörsüz Türkiye' olarak sunuluyor. Biz, anayasa değişikliği sürecini, cumhurbaşkanının yeniden seçilebilmesi için DEM Parti ile birlikte yürütülen tiyatral bir süreç olarak görüyoruz. Bu süreçte PKK mensuplarının silah bırakmayacağını açıklaması, durumu daha da kritik hale getiriyor. İYİ Parti olarak buradaki duruşumuz çok önemli. Komisyona üye vermememiz ve halkı doğru bilgilendirmemizle muhalefet partisi olarak dik ve cesur bir duruş sergiledik. Buna karşılık, Adalet ve Kalkınma Partisi megafon diplomasisi yapıyor. Ekonominin kötü, enflasyonun yüksek olmasına, İran ve ABD arasındaki savaşı gerekçe gösteriliyor. Savaş nedeniyle gerekli tedbirler alınmadı. Ülkenin ihtiyaçları çok büyük ve reformlara ciddi şekilde ihtiyaç var. Biz ise teşkilatımız, merkez yönetimimiz, divanımız ve genel idare kurulumuzla Türkiye'yi yönetmeye hazırız."