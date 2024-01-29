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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: "Sanki seçime değil savaşa gidiyoruz" - Son Dakika
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: "Sanki seçime değil savaşa gidiyoruz"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart seçimlerinin yerel seçimler olduğunu vurgulayarak, seçim atmosferinin sanki savaşa gidiyormuş gibi olduğunu belirtti. Akşener, seçimlerin rekabet ve projeler üzerinden yapılması gerektiğini söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: "Sanki seçime değil savaşa gidiyoruz"
29.01.2024 - 20:58,  Güncelleme: 21:02
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: "Sanki seçime değil savaşa gidiyoruz"

ORDU - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart seçimlerinin genel değil yerel seçimler olduğunu ifade ederek, "Gören de bizi 'Ya Allah Bismillah' deyip savaşa gidiyor zannedecek. Alt tarafı yerel seçim, yerel seçimde ne olur? Adaylar ve projeleri rekabet eder, bu rekabetten de seçmen kazanır" dedi.

"Ordu Teşkilat Buluşması" ve aday tanıtım toplantısı için şehre gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyaretlerinin ardından Ordu Kültür ve Sanat Merkezi'nde partililerle buluştu. Aday tanıtım toplantısının açılışında konuşan Akşener, "Keşke Refah Yol, kurulduğu zaman o devrin güçlüleri tarafından yıkılmasaydı. Ben o Refah Yol Hükümeti'nin içişleri bakanı olarak konuşuyordum. Keşke başörtüsü sebebiyle kadınlar darlanmasaydı, keşke üniversiteye giden kızlarımıza 'kafayı açmadan bu okuldan içeriye giremezsin' denilmeseydi" diye konuştu.

"Sanki seçime değil savaşa gidiyoruz"

31 Mart'taki seçimin yerel seçimler olduğunu hatırlatan Akşener, "Şimdi Türkiye'de seçime hazırlanırken 'şu işleri yapacağım' demek yerine 'bana oy vermezseniz, teröristler gelir, bana oy vermezseniz Cumhurbaşkanımızı seçmemiş olursunuz, bana oy verirseniz dış güçler gelir' deniliyor. Gören de bizi 'Ya Allah Bismillah' deyip savaşa gidiyor zannedecek. Alt tarafı yerel seçim, yerel seçimde ne olur? Adaylar ve projeleri rekabet eder, bu rekabetten de seçmen kazanır. Öyle bir gruplaşma ki bu, sanırsınız cenge gidiyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Hür ve müstakil olarak seçime girme kararı aldık"

Akşener, seçimlere tek girme kararı aldıklarını belirterek, "Bizim hiç kimseye düşmanlığımız yok, kavgamız da yok. Hiçbir şekilde siyasi görüşe, o siyasi görüşün yanında olan insanlara saygısızlığımız yok. Her görüş kıymetli ve önemlidir. 2018 yılından beri mücadele ediyoruz ama başaramadık. Bu sistem ittifakları da yaktı, maalesef başaramadık. Şimdi biz hür ve müstakil olarak seçime girme kararı aldık" diye konuştu.

Akşener, şunları söyledi:

"Buradan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a öneride bulunmak istiyorum. Derhal seyyanen emeklilere bir para vermen lazım. En düşük emekli maaşı da asgari ücret kadar olmalıdır, seyyanen bunu söylüyoruz. Şu an emekliler aç ama tok açın halinden anlamıyor. Bunların konuşulduğu bir Türkiye istediğimiz için yola çıktık."

Akşener, programın sonunda partisinin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Enver Yılmaz, Ünye Belediye Başkan Adayı Ahmet Arpacıoğlu, Akkuş Belediye Başkan Adayı Alpay Kocagöz, Kabataş Belediye Başkan Adayı Cemalettin Türk, Kabadüz Belediye Başkan Adayı Mustafa Kemal Baş'ı kamuoyuna tanıttı.

Kaynak: İHA
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