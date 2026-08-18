İYİ Parti Otobüslerine Tesiste Engelleme - Son Dakika
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İYİ Parti Otobüslerine Tesiste Engelleme

İYİ Parti Otobüslerine Tesiste Engelleme
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İYİ Parti Edirne İl Başkanlığı, Balıkesir'deki mitinge giderken dinlenme tesisine alınmadı.

(EDİRNE) - İYİ Parti Edirne İl Teşkilatı'nın Balıkesir mitingine giden otobüsleri, dinlenme tesisine alınmak istenmedi. İYİ Parti Edirne İl Başkanı Hakan Şahin, "Yaşanan bu olay münferit bir tartışmadan ibaret değildir. Eğer bir vatandaş, sırf siyasi tercihi nedeniyle bir işletmede farklı muamele gördüğünü hissediyorsa burada hepimizin üzerinde düşünmesi gereken ciddi bir mesele vardır" dedi.

Balıkesir mitingine giden İYİ Parti Edirne İl Teşkilatı'nın otobüslerinin dinlenme tesisine alınmak istenmemesine tepki gösteren İYİ Parti Edirne İl Başkanı Hakan Şahin, yaşanan olaylar nedeniyle tesisten ayrılmak zorunda kaldıklarını ifade etti.

Şahin, şunları kaydetti:

"İYİ Parti Balıkesir Milletvekilimiz Sayın Turhan Çömez'in kamuoyunun gündemine taşıdığı, Balıkesir mitingine gidiş sırasında bir dinlenme tesisinde yaşanan olayla ilgili iddiaları, bizzat olayın içerisinde bulunan biri olarak doğrulamak durumundayım. İYİ Parti Edirne teşkilatları olarak Genel Başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu'nun çağrısıyla Balıkesir'de gerçekleştirilen mitinge 5 otobüsle katılım sağladık. Balıkesir'e doğru ilerlerken, yolculuk sırasında temel ihtiyaçlarımızı karşılamak ve kısa süreli dinlenmek amacıyla adı kamuoyuna yansıyan dinlenme tesisine giriş yapmak istedik. Ancak burada son derece üzücü ve kabul edilemez bir durumla karşılaştık. 5 otobüsümüzün tamamının tesis içerisine alınması ve parklanması engellendi. Teşkilat mensuplarımızın tesisten faydalanmasına yönelik engellemelerle karşı karşıya kaldık. Yaşanan gelişmeler üzerine olayın daha fazla büyümemesi için sağduyulu davrandık ve tesisten ayrılmak zorunda kaldık.

"VATANDAŞLARIMIZIN KARŞI KARŞIYA GETİRİLMESİNE MÜSAADE EDİLMEMİŞTİR"

Şunu açıkça ifade etmek isterim: Biz bu ülkenin insanlarıyız. Hangi siyasi görüşten olursak olalım, temel insani ihtiyaçlarımızı karşılamak için girdiğimiz bir işletmede siyasi kimliğimiz üzerinden farklı muamele görmeyi kabul etmiyoruz. Halka hizmet veren hiçbir işletme müşterisinin siyasi görüşünü, parti tercihlerini veya demokratik hakkını kullanmasını bir ayrımcılık gerekçesi haline getiremez. Bir vatandaşın tuvalet ihtiyacını karşılamasının, yemek yemesinin, alışveriş yapmasının veya aracını park etmesinin siyasi görüşüyle ne ilgisi olabilir? Türkiye'yi bu noktaya getiren anlayış tam da budur. İnsanları siyasi kimliklerine göre birbirinden ayırmak, farklı düşüneni ötekileştirmek ve vatandaşlar arasında görünmez duvarlar örmek, toplumsal barışımıza büyük zarar vermektedir. Biz İYİ Parti olarak siyasetin insanları birbirine düşman etmek için değil, milletin sorunlarını çözmek için yapılması gerektiğine inanıyoruz. Yaşanan bu olay münferit bir tartışmadan ibaret değildir. Eğer bir vatandaş, sırf siyasi tercihi nedeniyle bir işletmede farklı muamele gördüğünü hissediyorsa burada hepimizin üzerinde düşünmesi gereken ciddi bir mesele vardır. Ogün orada bulunan teşkilat mensuplarımız, yaşanan gerginliğin büyümemesi için büyük bir olgunluk göstermiştir. Hiç kimsenin tahriklere kapılmasına, vatandaşlarımızın karşı karşıya getirilmesine müsaade edilmemiştir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel İYİ Parti Otobüslerine Tesiste Engelleme - Son Dakika

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