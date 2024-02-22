İYİ Parti Sorgun İlçe Teşkilatı İstifa Etti

SEYFİ ÇELİKKAYA
Yozgat Sorgun İYİ Parti İlçe Başkanlığı Siyasi İşler Başkanı Durak Kaya, ilçe teşkilatının gerekçe gösterilmeden görevden alınması nedeniyle ilçe yönetimiyle birlikte 400'ü aşkın üyenin partiden istifa ettiğini açıkladı.
İYİ Parti Sorgun İlçe Teşkilatı Siyasi İşler Başkanı, İlçe Başkan Yardımcısı Durak Kaya, parti binasında görevden alınan yönetim kurulu üyeleriyle birlikte basın toplantısı yaptı. Kaya, şunları söyledi:
"400'Ü AŞKIN ÜYEYLE İSTİFA ETTİK"
"İlçe yönetimle birlikte 400'ü aşkın üyeyle birlikte istifa ettik. İstifa gerekçemiz Genel Merkez tarafından açıklanmadı. Biz genel seçimlerde Sorgunlu MHP'li milletvekili, AK Partili Sorgunlu milletvekili olmasına rağmen yüzde 16.8 oy alarak ve oyumuzu yüzde 300 arttırarak bir başarıyı sağladık. Bu seçimden sonra da hiçbir gerekçe gösterilmeden Genel Merkez tarafından Prof. Dr. Sayın Taner Demirel'in kişisel egosunu tatmin etmek amacıyla bizi görevden aldırdı. Burada da Sayın Bakanımız Lütfullah Kayalar teşkilatın arkasında durmadı ve biz Sorgun ilçe yönetimi olarak istifa ettik. 400'ü aşkın üyemizle birlikte istifalar var ve istifalar devam ediyor."
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