İYİ Parti Yozgat\'ta Esnafı Ziyaret Etti

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz, Yozgat'ta esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyarette, esnafın, emeklilerin, gençlerin ve memurların ekonomik durumunun giderek kötüleştiğini, iktidarın ise bu konuda herhangi bir önlem almadığını belirten Yılmaz, partilerinin programlarının hazır olduğunu söyledi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz, İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Mustafa Görkem Taştan ve bazı parti yöneticileriyle birlikte esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti.

Yılmaz, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"ÇOK AĞIR PROBLEMLER VAR"

"Görüyoruz ki sonrasında çok ağır problemler var. Birçok emekli ile görüştük. Birçok emekli sorununu dinledik. '23 bin lira maaş alıyorum, 20 bin lira kiram var' diyor. Şimdi bu emeklimiz nasıl geçinecek? Kurban Bayramı yaklaşıyor. ve emeklilerimiz kurban alması lazım. Nasıl kurban alacaklar? Bayram ikramiyesi hala 4 bin lira. Bu 4 bin lirayla emeklimiz acaba ne yapacak? Bu soruyu Yozgat'tan hükümetin yetkililerine sormak istiyorum. Bir tane bakan veya bir tane milletvekili hükümet partisinden gelsinler 20 bin lirayı alsınlar bununla sadece bir hafta bir geçirsinler bakalım. Böyle bir şey mümkün değil. Dolayısıyla hükümet sokaktan uzaklaşmış, vatandaşın gerçek gündeminden uzaklaşmış, artık sesini duymuyor. Vatandaşın ne ile uğraştığını bilmiyor. Ekmeğin fiyatından haberi yok. Domatesin, salatalığın fiyatından haberi yok. Kırmızı etten bahsetmiyorum bile. Bunları vatandaşa unutturanlara yazıklar olsun. Ama burada Yozgat'tan biz bugün yeniden umutlu olduğumuzu gördük."

"YOLUN SONU GÖRÜNDÜ"

Yozgat'ın ağır problemleri, işsizlik problemleri var. Gençler burada durmuyorlar. Gençlere yeni iş imkanı sağlanmıyor, fırsat verilmiyor. 2025'te 150 tane şirket açılıyor, 35 tane şirket kapanıyor. Ekonomideki sorunlar tamamen Yozgat'a, vatandaşımıza yansımış durumda. Peki bu kadar problemi görürken hükümetin herhangi bir yetkilisinde bu sorunlara çözüm üretecek bir proje var mı? O da yok. Sadece kendi gündemlerinde, sadece kendi dünyalarında yaşıyorlar. Ama artık deniz bitti. Yolun sonu göründü. Artık vatandaşımızla beraber Yozgat'tan yeter diyoruz. Artık yeter. Siz okulda öğrencinin canını koruyamıyorsunuz. Esnafınızın geçimini sağlayamıyorsunuz. Esnafınızın borçlarını yapılandırmıyorsunuz. Emeklinize 20 bin lira para veriyorsunuz. Gençlere iş imkanı sunamıyorsunuz. Memurun şartlarını iyileştiremiyorsunuz. Allah aşkına siz bu ülkede ne iş yapıyorsunuz? Nereyi yönetiyorsunuz siz. Dolayısıyla birçok probleminiz var ama İYİ Parti olarak çözüm önerilerimiz hazır. Paketlerimiz hazır. Bunların hepsi çalışıldı. Şimdi bunları vatandaşımıza anlatıyoruz ve vatandaşımızın desteğini bekliyoruz."