İYİ Partili Kılıç, tarım desteğinin 2025'te 158 milyar lirada kaldığını savundu - Son Dakika
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İYİ Partili Kılıç, tarım desteğinin 2025'te 158 milyar lirada kaldığını savundu

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İYİ Partili Kılıç, tarım desteğinin 2025\'te 158 milyar lirada kaldığını savundu
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İYİ Partili Rafet Kılıç, 2025'te tarıma 158 milyar lira aktarıldığını, kanuna göre en az 630 milyar lira destek gerektiğini savundu. Kılıç, Yozgat nüfusunun 2000'deki 682 binden 412 binlere düştüğünü ve emeklinin geçim sıkıntısı yaşadığını söyledi.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT)- İYİ Parti GİK Üyesi Rafet Kılıç, "Emekli artık çocuklarına yük olmaktan, onlardan destek alıyor olmaktan torunlarına bayramda bir harçlık verememekten son derece sıkıntılı, zor bir sürece geldi" dedi.

İYİ Parti GİK Üyesi Rafet Kılıç, partisinin il teşkilatını ziyaret edip, partililerle sohbet etti. Kılıç, burada düzenlediği basın toplantısında, çeyrek asırdan beri devam eden AK Parti iktidarında, Cumhuriyet tarihinin göreceli her açıdan en sıkıntılı döneminin yaşandığına dikkati çekti. Kılıç, şöyle konuştu:

"Yozgat özeline gelecek olursak en son 2000 yılında 682 bin neredeyse 700 bine yakın bir nüfusu var. O günden bu yana tam da AKP iktidarının aslında iktidar olduğu döneme denk geliyor. Çeyrek asır. Bu dönem içerisinde her geçen yıl nüfusu azalarak şu anda 4 yüz 112 binlere kadar düşmüş. Niye böyle? Çünkü çok yoğun bir şekilde göç veriyor. İnsan doğduğu, büyüdüğü, eşinin, dostunun, akrabasının olduğu yeri terk edip başka bir yere niye gitmek ister? Çünkü oradaki yaşam şartları arzu ettiği standartlarda bir yaşam sürülmesine imkan vermiyor. En başta da çalışıp geçimini sağlayacağı bir iş imkanı yok. Yozgat'ta maalesef bunun çok bariz örneklerinden bir tanesi.

Bu sadece Yozgat özelinde değil, Türkiye'nin tamamında da öyle. Emekliyle konuştuğunuzda ona dokunduğunuzda bin ah işitiyorsunuz. Çiftçiyle konuştuğunuzda durum çok vahim. Hadi Yozgat'ın sanayisi yok diyelim. Ama tarım ve hayvancılık açısından muazzam bir arazisi ve imkanları var.

Türkiye'de dünyadaki bütün ülkeler gibi birçok ülke gibi güya tarımı ve hayvancılığı destekleyen bir ülke. Halen yürürlükte olan kanunumuz var, 5488 sayılı tarım kanunu. Bu kanuna göre gayri safi milli hasılamızın yüzde 1'inden az olmamak kaydıyla en az yüzde 1'ini tarımı ve hayvancılığı desteklemek için çiftçisine, köylüsüne aktarmak zorunda devlet. Bu kanuni bir zorunluluk. Peki fiiliyatta öyle mi? Maalesef öyle değil.

2025 yılında Türkiye'nin gayrisafi milli hasılası 63 trilyon 20 milyar. Bunun en az yüzde 1'ini tarım ve hayvancılığa direkt ya da endirekt desteklemek zorunda. Peki 2025 yılında yaptığı ne? 2025 yılında 135 milyar tarıma bir de zirai donla mücadele kapsamında 23 milyar, toplam 158 milyar kaynak aktarmış. Aktarması gereken 630 milyar. Yani gayrisafi milli hasılamızın en az yüzde 1'i, en az 630 milyar aktarması gerekirken 158 milyar aktarmış. Yani aktarması gerekenin 4'te 1'ini aktarmış. 4'te 3'ü yok. 450 milyar yok. Ne yapmıştır o 450 milyara? Son bir haftada yaşadıklarımızı düşünürseniz aslında ne yaptığını hemen anlayabilirsiniz. Köylüsüne kanunen yapmak zorunda olduğu desteği yapmayan, bunun için sorsanız 'Kaynak bulamıyoruz' diyecek olan hükümet etrafına, yandaşına fon aktarmak için her şeyi yapıyor."

"EMEKLİNİN GEÇİM SIKINTISI HER GEÇEN GÜN ARTTI"

İYİ Partili Rafet Kılıç, emeklinin geçim sıkıntısı yaşadığına da vurgu yaparak, şunları anlattı:

"2023 yılında memurlara seyyanen bir zam yapılmıştı. O dönemin şartlarına göre fena bir şey de değildi. Yanlış hatırlamıyorsam 8 bin lira civarında maaşlara seyyanen, direkt herkesin maaşına 2023 yılında bir ekstra zam yapılmıştı. O zam yapıldığında memurlar bu zammı alırken emekliler bunun dışında bırakıldı. Yine o dönemde bu eleştirildiğinde, niye emeklilere bu zammı yapmadınız dendiğinde bizzat cumhurbaşkanı, emeklilere de bu seyyanen zammı yapacağız demişti. Demişti ama aradan 6 yıl geçti. O günden bu yana böyle bir zam yapılmadı. Emeklinin geçim sıkıntısı her geçen gün arttı. Emekli artık çocuklarına yük olmaktan, onlardan destek alıyor olmaktan torunlarına bayramda bir harçlık verememekten son derece sıkıntılı, zor bir sürece geldi. İşte şimdi son birkaç aydan beri hızlanmış olarak bu söz verilen ve anayasaya göre de verilmesi gereken seyyanen zammın yargı yoluyla alınabilmesi için bir mücadele yürütülüyor."

Kaynak: ANKA
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