İYİ Partili Yılmaz Çorum\'da çiftçiye seslendi, devletin borcunu ödemesini istedi

Haber: Erkan KARACA

(ÇORUM) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz, "Tarım Kanunu'nda diyor ki gayri safi milli hasılanın yüzde 1'i çiftçiye ödenir. Bu ödenmedi. Buradan yine Çorum'dan çağrı yapıyorum. Devlet çiftçiye olan borcunu acilen ödesin. Kanunu uygulayın, yasayı uygulayın ve çiftçiye rahat bir nefes aldırın ki çiftçi önümüzdeki yıl tarlasını, bağını, bahçesini yine eksin" dedi.

Yılmaz, partisinin Çorum İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi. Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de çocukların ve emeklilerin yaşadığı ekonomik sorunlara değindi.

Türkiye'deki çocukların yüzde 38'inin yoksul ve dışlanmaya maruz bırakılmış olduğunu ifade eden Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yani 8 milyonun üzerindeki çocuğumuz yoksul; et tüketemiyor, güvenli eğitim alamıyor, huzur içerisinde okuluna gidip gelemiyor, okulunda beslenme imkanına erişememiş, erişemiyor. Diğer tarafta emeklilerimiz 23 bin 500 lirayla geçinmek zorunda bırakılıyor. Bu ülkenin en büyük bin sanayi firması son iki yılda, üç yılda bir tane istihdam üretememiş. Türkiye'nin böyle ağır problemleri var. Yani bu firmalar yeni yatırım yapamamış, yeni iş yerleri açamamış, gençlerimize iş imkanı sağlayamamış.

Kanayan yaralarımızdan bir tanesi de bizim sokaklarımızın can güvenliğidir. Sokaklarımızın huzurudur. Maalesef sokaklar bazı çetelere, bazı kendini bilmezlere terk edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin acilen bu sokak çetelerinin önüne geçmek için tedbir alması lazım. Bir devletin en öncelikli görevi vatandaşının güvenliğini sağlamaktır. Vatandaşının huzurunu sağlamaktır. Vatandaşının sağlık sorunlarını çözmektir. Vatandaşının geleceğini umutla hazırlayabilmesi için ona gereken sosyal yardımı, sosyal güvenliğini tesis etmesidir. Ama Türkiye'de maalesef bütün konular, bütün meseleler bazı sanal gündemlerle örtülmeye çalışılıyor. Biz parti olarak bunların önüne geçeceğiz ve ülkenin gerçek sorunları nedir, gerçek problemleri nedir? Bunları konuşmaya devam edeceğiz."

"TÜRKİYE ÜRETİM YAPMIYOR, TÜRKİYE ARTIK ÜRETMİYOR"

Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, ihracat ve ithalat rakamlarına dikkati çekti ve şöyle konuştu:

"Biz Türkiye'nin ekonomisinin çok zorda olduğunu, Türkiye'de ihracatın azaldığını fakat ithalatın arttığını söylüyoruz. Çünkü Türkiye üretime yönlendirilmiyor. Türkiye üretim yapmıyor, Türkiye artık üretmiyor. İmalat sanayi verileri her geçen gün azalıyor. İmalat sanayi verilerinin, imalat sanayi üretim kapasitesinin azalması demek paranın mevduata yatması, iş ortamına, sektöre aktarılmaması demek. Türkiye maalesef böyle ağır bir sorunla karşı karşıya. Bu uygulanan faiz politikası, sadece para politikası ile enflasyonun düşmediğini herkes gördü. Biz de görüyoruz, siz de yaşıyorsunuz. Bu ülkede üç yıldır, üç buçuk yıldır uygulanan ağır ekonomik programa rağmen, ağır para politikasına, ağır faize rağmen enflasyon hala yıllık bazda yüzde 30'un üstünde."

"DEVLET BORCUNU ACİLEN ÖDESİN"

Çiftçilerin yaşadığı sorunlara da değinen Yılmaz, açıklanan ürün fiyatlarının üreticinin beklentilerini karşılamadığını savundu. Yılmaz, şöyle konuştu:

"Her zaman işçimizin, çiftçimizin yanında olduğumuzu söyledik. Bu sene çiftçiye rekolte yüksek geldi, biliyorsunuz. Cenabıallah verdi. Fakat maalesef hükümet almadı. Hükümet çiftçiyi kendi haline terk etti. Fındık üreticisi de öyle. 18 lira buğday fiyatı açıkladılar, buğday 12-13 liradan gitti. 255 lira fındık fiyatı açıkladılar, fındık 150-160 liradan gitti. Bu devletin yıllardır çiftçimize ödemediği borcu var, biliyor musunuz? Tarım Kanunu'nda diyor ki gayri safi milli hasılanın yüzde 1'i çiftçiye ödenir. Bu ödenmedi. Buradan yine Çorum'dan çağrı yapıyorum. Devlet çiftçiye olan borcunu acilen ödesin. Kanunu uygulayın, yasayı uygulayın ve çiftçiye rahat bir nefes aldırın ki çiftçi önümüzdeki yıl tarlasını, bağını, bahçesini yine eksin. Yine sulasın, yine bolluk ve bereket ekonomisi için bir kapı daha açılsın diyoruz."