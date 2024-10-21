İyilik Ailesi, Engelli Çocuğa Tekerlekli Sandalye Hediye Etti

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İyilik Ailesi gönüllüleri Niğde'nin Kömürcü Köyünde yaşayan engelli Volkan Yıkılmaz'ın tekerlekli sandalye hayalini gerçekleştirdi.

Niğde'de 'İyilik Ailesi' adı altında bir araya gelen gönüllüler 'İyilik iyidir' sloganı ile ihtiyaç sahipleri ve hayırseverler arasında köprü olmayı sürdürüyor. Niğde'nin Kömürcü Köyünde yaşayan Volkan Yıkılmaz'ın tekerlekli sandalye talebine kayıtsız kalmayan gönüllüler, yürüme engelli çocuğa tekerlekli sandalye hediye etti. Temin edilen akülü engelli araç Niğde Belediyesi çalışanı; 'İyilik Ailesi' gönüllüsü İsmail Tekin tarafından Volkan Yıkılmaz'a teslim edildi.

Akülü aracına kavuşan Volkan ve ailesi, çağrısına kulak veren 'İyilik Ailesi' gönüllülerine teşekkür etti. - NİĞDE