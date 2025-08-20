İyilik Elçileri\'nden Aileye Destek

Ağrı'nın Patnos ilçesinde faaliyet gösteren İyilik Elçileri Derneği, Suluca köyünde yaşayan üç çocuklu bir aileye destek olmak için harekete geçti.

Ekonomik zorluklarla mücadele eden anne, çocuklarıyla birlikte babasının evine sığınmak zorunda kaldı. Ancak ailenin ihtiyaçlarının karşılanmasında yaşanan yetersizlik nedeniyle derneğe başvurarak yardım talebinde bulundu.

İyilik Elçileri Derneği Başkanı Nedim Geçit, aileyi yerinde ziyaret ederek durumlarını inceledi. Çocukların güvenli ve sağlıklı bir yaşam alanına ihtiyaç duyduğunu belirten Geçit, 120 metrekarelik bir ev inşa edilmesi için girişim başlattıklarını açıkladı.

Geçit, hayırseverlere çağrıda bulunarak, "Bu tür dayanışma çalışmalarında her zaman kapımız açık. Ailenin en kısa sürede güvenli bir yaşam alanına kavuşması için yoğun çaba gösteriyoruz" dedi. - AĞRI