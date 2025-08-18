İZBAN Seferleri İptal Edildi - Son Dakika
İZBAN Seferleri İptal Edildi
18.08.2025 08:57
Kamu çalışanlarının iş bırakma eylemi nedeniyle İZBAN'da tüm tren seferleri iptal edildi.

Kamu çalışanlarının ülke genelindeki iş bırakma eylemi nedeniyle İZBAN'da bugün sefer yapılmayacağı duyuruldu.

İzmir Banliyö Sistemi (İZBAN), kamu çalışanlarının ülke genelinde gerçekleştirdiği bir günlük iş bırakma eylemi nedeniyle tüm tren seferlerinin iptal edildiğini açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) bünyesinde görev yapan personelin de eyleme katıldığı belirtildi. Tren trafiğinin güvenli şekilde yürütülmesini sağlayan dispeçerlerin işbaşı yapmaması nedeniyle seferlerin tamamının durdurulduğu ifade edildi.

Yetkililer, yolcuların mağduriyet yaşamamaları için seyahat planlarını bu doğrultuda yapmaları gerektiğini vurguladı. - İZMİR

Kaynak: İHA

