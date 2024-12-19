İzcilik Faaliyetleri İçin Önemli Ziyaret - Son Dakika
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İzcilik Faaliyetleri İçin Önemli Ziyaret

İzcilik Faaliyetleri İçin Önemli Ziyaret

Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer Subaşı ve ekibi, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i ziyaret ederek izcilik faaliyetlerinin önemini vurguladı.

19.12.2024 09:41  Güncelleme: 09:42
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Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer Subaşı ve ekibi Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i ziyaret etti.

Başkan Sekmen, geleceğin teminatı olan gençlerin gelişimine katkı sağlayan izcilik faaliyetlerinin önemi üzerine verimli ve anlamlı bir sohbet gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "İzcilik; disiplin, öz güven, doğa sevgisi ve milli değerlerle donatılmış nesiller yetiştirme adına büyük bir sorumluluk üstlenmektedir. Bu doğrultuda bizler de Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimizin her alanda gelişimini desteklemeye ve izcilik gibi kıymetli faaliyetlerin yaygınlaşması için katkı sunmaya devam edeceğiz. Başkanımız ve ekibine nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum." diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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