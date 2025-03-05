İzdemir Enerji Aliağa Termik Santrali Ruhsatsız Faaliyet Yüzünden Kapatıldı - Son Dakika
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İzdemir Enerji Aliağa Termik Santrali Ruhsatsız Faaliyet Yüzünden Kapatıldı

İzdemir Enerji Aliağa Termik Santrali Ruhsatsız Faaliyet Yüzünden Kapatıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin ruhsatsız faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle işletmeye faaliyetten men kararı aldı. Şirketin ruhsat başvurusuna yanıt vermemesi sonucu karar alındı.

05.03.2025 11:29  Güncelleme: 11:37
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Aliağa ilçesinde bulunan İzdemir Enerji Aliağa Termik Santrali, ruhsatsız faaliyet yürüttüğü sebebiyle İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından faaliyetten men edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Aliağa'da ruhsatsız faaliyet gösterdiği gerekçesi ile İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. unvanlı işletme için faaliyetten men kararı aldı. İşletmenin Büyükşehir Belediyesinden 2014'teki başvurusunda, imar açısından belirtilen teknik rapordaki eksiklik ve aykırılıklar ile tereddüt edilen konulara açıklık getirecek bilgi belge ve görüşlerin istendiği, şirketin bu yazılara cevap vermemesi nedeniyle de 1. sınıf GSM ruhsatı verilmedi.

Büyükşehir'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İlk olarak İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş., '350 MWe gücünde ithal kömür yakıtlı termik konvansiyonel tipinde elektrik üretim tesisi' için Büyükşehir Belediyesine 10 Kasım 2014 tarihinde GSM ruhsatına esas başvuru yapmış; Büyükşehir Belediyesi ise firmadan GSM İnceleme Kurulunun imar açısından belirtilen teknik raporundaki eksiklik ve aykırılıklar ile tereddüt edilen konulara açıklık getirecek bilgi belge ve görüşlerin iletilmesini istemiştir. Büyükşehir Belediyesince aynı konuya ilişkin 09 Ekim 2018, 18 Ocak 2019, 19 Mart 2019, 30 Eylül 2019 ve 21 Aralık 2019 tarihli yazıları ile Aliağa Belediyesine ve işletmeye tekrar yazılmıştır.

Büyükşehir Belediyesi, İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş'nin bahsi geçen yazılara cevap vermemesi sebebiyle söz konusu işletmenin ruhsata esas değerlendirilmesini yapamadığından işletmeye 1. Sınıf GSM kapsamında işyeri açma ve çalışma ruhsatı vermemiştir" denildi.

Açıklamanın devamında, ruhsatı olmadan faaliyet sürdüren İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin ruhsat alıncaya kadar faaliyetten men edilerek kapatılması için karar alındığı bildirildi. İşletmenin yeniden ruhsat alana kadar kapalı kalmasının, İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümeni tarafından kararlaştırıldığı da açıklandı.

Söz konusu faaliyetten men kararı, zabıta ekipleri tarafından firma yöneticilerine tebliğ edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzdemir Enerji Aliağa Termik Santrali Ruhsatsız Faaliyet Yüzünden Kapatıldı - Son Dakika

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