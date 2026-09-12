İzmir Aliağa'da Smart Güneş işçileri üretimi durdurdu
İzmir'in Aliağa ilçesindeki Smart Güneş Teknolojileri fabrikasında, Tes-İş'ten istifa ederek DİSK Enerji-Sen'e üye olan 7 işçi 'departman fazlalığı' gerekçesiyle işten çıkarıldı. İşçiler işten kaçınma hakkını kullanarak üretimi durdurdu ve fabrika önünde 7 kişinin işe iadesi talebiyle eylem yaptı.
(İZMİR) - İzmir'in Aliağa ilçesinde faaliyet gösteren Smart Güneş Teknolojileri fabrikasında, Tes-İş Sendikası'ndan istifa ederek DİSK Enerji-Sen'e üye olan 7 işçinin işten çıkarılmasının ardından işçiler üretimi durdurdu. Fabrika önünde toplanan işçiler, işten çıkarılan çalışanların işe iadesini istedi.
Smart Güneş Teknolojileri'nin Aliağa'daki fabrikasında çalışan 7 işçi, Tes-İş Sendikası'ndan istifa ederek DİSK Enerji-Sen'de örgütlenmelerinin ardından "departman fazlalığı" gerekçesiyle işten çıkarıldı. İşten çıkarmaların sendikal örgütlenme nedeniyle yapıldığını öne süren işçiler duruma tepki gösterdi.
İşçiler, dün akşam işten kaçınma haklarını kullanarak üretimi durdurdu. Fabrika önünde bir araya gelen işçiler, 7 kişinin yeniden işe alınması talebiyle eylem yaptı.
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