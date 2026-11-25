(İZMİR)- İzmir Barosu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında basın açıklaması gerçekleştirdi. Yapılan açıklamada, "Kadınların kazanılmış haklarından geri adım atılmasına karşı dayanışmamızla mücadeleyi büyüteceğiz. Eşit, özgür ve şiddetten uzak bir yaşam hakkımızı savunmaktan vazgeçmeyeceğiz" denildi.

İzmir Barosu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla basın açıklaması gerçekleştirdi. İzmir Barosu Kadın Hakları Merkezi (KHM) Yürütme Kurulu Üyesi Işıl Kacar tarafından okunan açıklamada, kadınların boşanmak istemeleri, barışmayı reddetmeleri ve kendi yaşamlarına ilişkin kararlar almaları nedeniyle şiddete maruz bırakıldığına dikkat çekildi.

ŞÜPHELİ KADIN ÖLÜMLERİNDE YÜZDE 77 ARTIŞ

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun verilerine değinen Işıl Kacar, şöyle konuştu:

"Yıl 2026 ve kadınlar hala boşanmak istedikleri, barışmayı reddettikleri, kendi hayatları hakkında karar verdikleri için erkekler tarafından öldürülüyor. Evde, sokakta, işyerinde ve dijital ortamda şiddete maruz bırakılıyor. Farklı şehirlerde benzer biçimlerde tekrarlanan cinayetler, kadınların yaşamlarını denetleme ve özgürlüklerini ellerinden alma çabasının sistematik sonuçlarıdır.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformunun verilerine göre, 2026 yılının ekim ayında en az 20 kadın erkekler tarafından öldürüldü, 39 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu. 2025'in aynı ayında 19 kadın cinayeti ve 22 şüpheli kadın ölümü kaydedilmişti. Şüpheli kadın ölümlerindeki yaklaşık yüzde 77'lik artış, bu dosyaların etkili biçimde soruşturulmasının aciliyetini ortaya koyuyor. Daha geçtiğimiz ay, genç bir meslektaşımızın toplumsal cinsiyet temelli şiddet nedeniyle yaşam hakkı elinden alındı. Meslektaşımız Avukat Özge Penbegül, kadınların yaşam hakkının korunamadığı, şiddetin önlenemediği bu düzen nedeniyle aramızdan koparıldı. Ekim ayında öldürülen kadınların yüzde 70'inin hangi bahaneyle öldürüldüğü dahi tespit edilemedi. Kadınların yaklaşık yarısı evlerinde katledildi, 15'i ateşli silahla öldürüldü.

Aynı ay İzmir'de üç kadın cinayeti kaydedildi. Kamuoyuna yansıyan derlemelere göre ise 1 Ocak–17 Kasım 2026 tarihleri arasında en az 59 kadın yüksekten düşme sonucu şüpheli şekilde yaşamını yitirdi. Yaklaşık her beş günde bir kadının bu şekilde hayatını kaybettiği bir ülkede, her ölümü bütün yönleriyle aydınlatmak kamu makamlarının sorumluluğudur."

İZMİR BAROSU'NA KADINLARDAN BAŞVURU ARTTI

İzmir Barosu Kadın Hakları Danışma ve Hukuk Araştırmaları Merkezinin başvuru verilerini aktaran Kacar, şunları kaydetti:

"İzmir Barosu Kadın Hakları Danışma ve Hukuk Araştırmaları Merkezimizin kayıtları da hukuki destek arayışının büyüdüğünü gösteriyor. Merkezimizin ön bürosuna 1 Ocak–17 Kasım 2024 döneminde 408 kişi, 2025'in aynı döneminde 606 kişi başvurdu. 1 Ocak–17 Kasım 2026 tarihleri arasında ise 791 başvuru alındı. 2025'te açıklanan sayı yaklaşık yüzde 31, 2024'teki sayı ise yaklaşık yüzde 94 oranında aşıldı. Kadınlar haklarına erişebilmek için destek ararken, siyasi iktidarın koruma mekanizmalarını güçlendirmek yerine kadınların kazanılmış haklarını tartışmaya açmasını kabul etmiyoruz.

Kadınların kendi evlerinde öldürüldüğü bu tabloda, onları aile içinde tutmayı önceleyen politikalara karşı çıkıyoruz. Kadınları eş ve anne rollerine hapseden anlayışa karşı itirazımızı sürdürüyoruz. Aileyi koruma söylemi altında kadınları eve kapatmaya, bakım emeğini kadınların omuzlarına yüklemeye ve ekonomik bağımsızlıklarını zayıflatmaya yönelik politikalar, şiddetten uzaklaşmalarını da güçleştiriyor. Halbuki siyasi iktidarın görevi, kadınların şiddet gördükleri ilişkilerden ayrılabilmelerini ve kendi hayatlarını kurabilmelerini sağlayacak koşulları oluşturmak ve yaşam haklarını korumaktır.

"6284 SAYILI KANUN EKSİKSİZ UYGULANMALI"

Kadınların yıllar süren mücadelesiyle kazanılan İstanbul Sözleşmesi'nden bir gecede alınan kararla çıkılması da aynı siyasi anlayışın sonucudur. Bu tercihle Türkiye, şiddetle mücadelede siyasi iktidarın sorumluluğunu uluslararası denetime açan bir mekanizmadan uzaklaştırıldı. Kadınları koruma iradesini ve hesap verebilirliği zayıflatan bu kararın sonuçlarına karşı mücadelemizi sürdürüyoruz.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformunun kayıtlarına göre, çekilmeden önceki son tam yıl olan 2020 ile 2025 karşılaştırıldığında, şüpheli kadın ölümleri yaklaşık yüzde 74 arttı. Kadınların yaşamını korumak ve ölümlerinin ardındaki gerçeği ortaya çıkarmakla yükümlü kurumlardan hesap soruyoruz. Kadın cinayetleri politiktir. Tehdit başvurularının ciddiye alınmaması, koruma kararlarının uygulanmasının denetlenmemesi ve tedbir ihlallerinin karşılıksız bırakılması kadınların yaşamını tehlikeye atıyor. Cezasızlık politikaları, kadınların yaşam tercihlerini fail lehine gerekçelere dönüştüren haksız tahrik indirimleri ve somut gerekçeden uzak iyi hal indirimleri bu şiddet döngüsüne ortak oluyor. Kadının ayrılma iradesini, giyimini, ilişkilerini ve yaşam biçimini sorgulayan cinsiyetçi yargı anlayışı, faillerde cezasızlık beklentisini besliyor.

6284 sayılı Kanun eksiksiz uygulanmalı, şiddet başvurularında risk gecikmeden değerlendirilmeli ve tedbir kararları etkin biçimde izlenmelidir. Şüpheli ölümlerde önceki şiddet ve tehdit başvuruları araştırılmalı, tanıklar dinlenmeli, dijital ve fiziksel deliller eksiksiz toplanmalıdır. Kamu görevlilerinin olası ihmalleri etkili biçimde soruşturulmalıdır. Kadınların güvenli barınmaya, hukuki yardıma, psikososyal ve ekonomik desteğe erişimi sağlanmalıdır. Engelli kadınların, göçmen kadınların ve LGBTİ+'ların destek mekanizmalarına erişiminin önündeki engeller kaldırılmalıdır.

Türkiye yeniden İstanbul Sözleşmesi'ne taraf olmalı, toplumsal cinsiyet eşitliği bütün kamu politikalarının merkezine yerleştirilmelidir. İzmir Barosu olarak kadın cinayetlerinin, şüpheli kadın ölümlerinin ve şiddet davalarının takipçisi olmayı, hak arayan kadınların yanında durmayı sürdüreceğiz. Kadınların kazanılmış haklarından geri adım atılmasına karşı dayanışmamızla mücadeleyi büyüteceğiz. Eşit, özgür ve şiddetten uzak bir yaşam hakkımızı savunmaktan vazgeçmeyeceğiz."

"KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ"

Açıklamanın ardından söz alan İzmir Baro Başkanı Serhat Sökmen ise şunları söyledi:

"Kadına yönelik şiddet hiçbir gerekçeyle meşrulaştırılamaz. Açık ve ağır bir insan hakkı ihlalidir. Hukukun üstünlüğünün ve etkin adaletin olduğu bir düzende kadınların yaşam hakkı ve güvenliği asla ertelenemez ya da tartışmaya açılamaz. Mevcut düzenlemelerin ve koruyucu mekanizmaların kağıt üzerinde kalmaması, sahada kararlılıkla, eksiksiz ve gecikmeksizin uygulanması zorunludur. İzmir Barosu olarak şiddete maruz kalan kadınların hukuki desteğe ve adalete erişiminde yanlarında olmaya, hak arama mücadelesini kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz. Hiçbir kadının yalnız bırakılmadığı, adaletin ve eşitliğin eksiksiz işlediği bir yaşam için mücadelemiz sürecek.

Biz yaklaşık bir aylık süredir görevde bulunan yeni yönetim olarak, yönetime geldiğimiz ilk haftada maalesef bir meslektaşımızın öldürülmesiyle karşı karşıya kaldık. Hal böyleyken, kadınlar toplumda sürekli şiddete uğrarken, böylesine masumane bir basın açıklamasına sevgili polis mensuplarının bu kadar kalabalık gelmesine çok fazla anlam veremedim. Gönül isterdi ki sivil toplum daha kalabalık bir şekilde arkamızda olsun ve kadına yönelik şiddetle mücadelede hep birlikte sesimizi daha fazla duyuralım. Ancak bu durum bizleri yıldırmayacak. Çünkü Avukatlık Kanunu barolara bir görev yüklemiştir: Temel hak ve özgürlüklerin sonuna kadar korunması. İşte temel hak ve özgürlüklerin korunması noktasında şiddete uğrayan kadınların, engellilerin ve çocukların yanında olmaya, onlarla birlikte yol yürümeye hazırız, varız..."