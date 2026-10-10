İzmir Buca Balık Hali'nde denetimde 45 kilo yasa dışı su ürünü müsadere edildi - Son Dakika
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İzmir Buca Balık Hali'nde denetimde 45 kilo yasa dışı su ürünü müsadere edildi

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İzmir Buca Balık Hali\'nde denetimde 45 kilo yasa dışı su ürünü müsadere edildi
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İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Buca Balık Hali'nde mevzuata aykırı avlanıp satılan 45 kilogram su ürününe el koydu. Denetimde 8 kilogram orfoz, 27 kilogram zıpkınla avlanan balık ve 10 kilogram ahtapot ele geçirildi, ilgililere idari para cezası kesildi.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol ekipleri, Buca Balık Hali'nde gerçekleştirdiği denetimlerde mevzuata aykırı avlandığı ve satıldığı tespit edilen su ürünlerine el koydu. İlgililer hakkında idari para cezası uygulandı.

Su ürünleri kontrol ekipleri tarafından Buca Balık Hali'nde gerçekleştirilen kapsamlı denetimlerde; satış alanlarının yanı sıra nakil araçları ve ürün stokları titizlikle incelendi. Özellikle tarımsal üretim planlaması kapsamında yer alan hamsi ve istavrit başta olmak üzere tüm su ürünlerinin avlanma standartlarına ve yasal boyut limitlerine uygunluğu kontrol edildi.

45 kilo yasa dışı su ürünü müsadere edildi

Gerçekleştirilen kontroller sonucunda mevzuata aykırı şekilde avlanarak satışa sunulduğu tespit edilen toplam 45 kilogram su ürününe el konuldu. Denetimlerde 8 kg avlanması tamamen yasak olan orfoz, 27 kg zıpkınla avlanarak ticari satışa sunulan çeşitli türlerde balık, 10 kg av yasağı döneminde bulunan ahtapot ele geçirildi.

Yasal işlem uygulandı

1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu'na aykırı faaliyette bulunduğu tespit edilen işletme ve şahıslar hakkında cezai işlem uygulanarak idari para cezası kararı kesildi. Deniz ekosistemini korumak, yasadışı avcılığın önüne geçmek ve tüketicinin güvenilir gıdaya erişimini garanti altına almak amacıyla kontrol ve denetim faaliyetlerinin il genelinde kararlılıkla devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: İzmir Buca Balık Hali'nde denetimde 45 kilo yasa dışı su ürünü müsadere edildi - Son Dakika
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