İzmir Buca'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor - Son Dakika
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İzmir Buca'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

İzmir'in Buca ilçesinin Çamkule mevkiinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangına 2 uçak, 1 helikopter, 6 arazöz ve 2 su ikmal aracıyla müdahale ediliyor.

17.06.2024 18:32
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(İZMİR)- İzmir'in Buca ilçesi Çamkule mevkiinde orman yangını çıktı, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

İzmir'in Buca ilçesi Çevre Yolu batı mevkiinde saat 15: 12'de meydana gelen orman yangınının ardından bir yangın da ilçenin Çamkule mevkiinde başladı. Saat 17: 20 de çıkan yangına 17: 25'de ilk müdahalenin yapıldığı bildirildi. 2 uçak, 1 helikopter, 6 arazöz, 2 su ikmal aracı ile ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel İzmir Buca'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor - Son Dakika

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