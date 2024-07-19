İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın Yakın Çalışma Arkadaşı Haydar İnanır Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Yerel

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın Yakın Çalışma Arkadaşı Haydar İnanır Son Yolculuğuna Uğurlandı

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın en yakın çalışma arkadaşlarından olan Haydar İnanır, evinde intihar sonucu hayatını kaybetti. İnanır için düzenlenen cenaze törenine Tugay ve birçok siyasi isim katıldı. İnanır'ın naaşı Örnekköy Mezarlığı'nda defnedildi.

19.07.2024 19:22  Güncelleme: 19:30
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(İZMİR) – İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a yerel seçim sürecinde en yakın isimlerden olan ve evinde intihar sonucu hayatını kaybettiği belirtilen Haydar İnanır, son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın Karşıyaka Belediye Başkanlığı'ndan bu yana en yakın çalıştığı isimlerden Haydar İnanır son yolculuğuna uğurlandı.

İnanır için Örnekköy Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi vakti yapılan cenaze törenine ailesinin yanı sıra; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile ilçe belediye başkanları ve CHP'li ilçe başkanları katıldı.

Cemil Tugay gözyaşlarıyla uğurladı

Yerel seçim dönemi ve sonrasında Başkan Tugay'ın sağ kolu olan İnanır'ın kaybı sevenlerini derinden üzerken İnanır'ın cenazesinde, Cemil Tugay, mesai arkadaşını son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurladı.

Tugay, İnanır'ın naaşını defnetmeye cenaze aracında gitti.

İnanır'ın naaşı, düzenlenen tören sonrasında Örnekköy Mezarlığı'na defnedildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay\'ın Yakın Çalışma Arkadaşı Haydar İnanır Son Yolculuğuna Uğurlandı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın Yakın Çalışma Arkadaşı Haydar İnanır Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın Yakın Çalışma Arkadaşı Haydar İnanır Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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