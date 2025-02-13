İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, Deprem Hazırlıklarını Açıkladı - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, Deprem Hazırlıklarını Açıkladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, Deprem Hazırlıklarını Açıkladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, deprem riskine karşı yapılan çalışmaları ve hazırlıkları basın toplantısında açıkladı. Tugay, riskli binaların tespiti ve yenilenmesi konusunda büyük bir çalışma yürütüleceğini belirtti.

13.02.2025 14:11  Güncelleme: 14:13
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, muhtemel bir depreme karşı her türlü çalışmayı yaptıklarını belirterek, "Önümüzdeki birkaç yıl içinde İzmir'deki riskli binaların tamamının tespiti ve onların yenilenmesi ile ilgili hükümetle birlikte bir çalışma yapılması için üzerimize düşeni yapacağız" dedi.

İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban ev sahipliğinde "Ege Denizi Santorini Adası ve Civarındaki Sismik Aktiviteye Yönelik Olası Risk Değerlendirmesi Bölgesel Koordinasyon Toplantısı" yapıldı. İzmir İktisat Kongresi Binası'nda yapılan toplantıya, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da katıldı. Sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Dr. Cemil Tugay, "Biz süreci, paylaşılan her türlü bilgiyi zaten takip ediyoruz. Doğrudan depreme neden olacak bir durum görünmüyor. Halihazırda devam eden 5 - 5,5 şiddeti arasındaki depremlerin en büyüğü 5,2 olmuş. Bize etkisi minimum düzeyde. Bir risk her zaman var ama şu anda görünen önemli bir risk yok deniliyor" ifadelerini kullandı.

"Yarın deprem olacakmış gibi çalışıyoruz"

Yaptıkları çalışmaları anlatan Başkan Tugay, "Yarın deprem olacakmış gibi, en kısa zamanda deprem hazırlıklarımızı tamamlayarak hazır olalım diye çalışıyoruz. Geçici barınma alanları 29'dan 71'e çıkartıldı, bunlarla ilgili altyapı çalışmaları devam ediyor. 2 bin 400'den fazla deprem toplanma alanı yeniden gözden geçiriliyor. Müdahale ile ilgili de bize ne düşürse yapmaya hazır olmak için çalışıyoruz. Geçenlerde yaptığımız toplantıda Ege Bölgesi'ndeki büyükşehir belediye başkanları ile buluştuk. Herhangi bir ilimizin etkilenme durumunda diğer illerden oraya müdahale edilmesi konusunda da kendi aramızda uzlaşmaya vardık. İtfaiye, kurtarma birimleri devamlı bununla ilgili görüşüyorlar" dedi.

"İzmir depreme hazır olması gereken bir kent"

İzmir'in her zaman depreme hazır olması gerektiğini belirten Başkan Tugay, "İzmir her zaman için depreme hazır olması gereken bir kent. AFAD Genel Müdürü ile de konuştuk, o da bizim Afet İşleri Daire Başkanlığımız ile çok yakın temas içinde. Önümüzde günlerde hem İzmir, hem de Ege Bölgesi'ndeki illerle ilgili biraz daha yakın çalışalım diye konuştuk. Halkımızı bilgilendirmek, eğitim, afete hazırlık anlamında yoğun çalışmak istediğimizi karşılıklı söyledik. Bu çerçevede de çalışmalar yürüyecek" diye konuştu.

"İzmir'in buna ihtiyacı var"

Bugün bir deprem olsa üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını belirten Tugay, "Ancak öncelikle hedefimiz, depremde hiçbir binamızın yıkılmaması, riskli olan bütün binalarımızın yenilenmiş olması. Yapı envanteri çalışmamız kapsamda riskli olduğu saptanmış binalarla ilgili süreç yürüyor. Bu çalışma kentin tamamına yayılacak. Önümüzdeki birkaç yıl içinde İzmir'deki riskli binaların tamamının tespiti ve onların yenilenmesi ile ilgili muhtemelen hükümetle birlikte bir çalışma yapılması için üzerimize düşeni yapacağız. İzmir'in buna ihtiyacı var" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, Deprem Hazırlıklarını Açıkladı - Son Dakika

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