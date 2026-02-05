İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay: Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'ni Hatay'da Toplayabiliriz

(HATAY) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı nedeniyle bulunduğu Hatay'da yaptığı açıklamada, kentte özellikle sağlık alanında ciddi sıkıntılar yaşandığını söyledi. Kamuoyunun dikkatini bölgeye çekmek amacıyla başkanlığını yürüttüğü Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin Hatay'da toplanabileceğini belirten Başkan Tugay, "Yapılan destekleri küçümsememek gerekir. İnsanların en büyük ihtiyacı, sorunları tamamen çözülmese bile kendileri için çaba gösterildiğini görmektir. Bu umut verir, insanları güçlendirir. Herkesin elinden geleni yapması gerekiyor" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 6 Şubat depreminin üçüncü yılı nedeniyle geldiği Hatay'da ziyaretlerini sürdürüyor. Tugay, ikinci gün programına, Hatay Tabip Odası Başkanı Sevdar Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret ederek başladı. Ziyarete; İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Başak Bayram, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ela Hızlı, Afet İşleri Dairesi Başkanı Eylem Ulutaş Ayatar, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li genç meclis üyeleri ile CHP İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Ruhsar Selis Çelik Kınacı da katıldı.

"Bölgede geleceğe taşınması muhtemel sorunlar var"

Hatay'a depremin yaralarını sarmak amacıyla geldiklerini belirten Tugay, yurttaşların birçok sıkıntının yanı sıra ciddi sağlık sorunları yaşadığına tanık olduklarını vurguladı. Depremin ardından kentin yeniden planlanmasının büyük önem taşıdığını, planlamanın sağlıklı yapılmadığını ifade eden Tugay, "Ulaşım, altyapı, sosyal donatı alanları ve sağlık hizmetlerinde ciddi bir plansızlık söz konusu. Yalnızca konut yapımına odaklanılmış durumda. Oysa tüm bunların ötesinde geleceğe taşınması muhtemel sorunlar görüyoruz. Bazı konular doğru planlanmazsa, sorunlar ertelenmiş olur ve bu durum zamanla çözümsüzlüğe dönüşebilir" dedi.

"Kayıp nesil" endişesini paylaştı

Depremin birçok felakete yol açtığını anımsatan Başkan Tugay, yüz binlerce insanın bu korkuyu yaşadığını, yaşanan sorunlara ek olarak bölgedeki yurttaşların giderek yalnızlaştığını gözlemlediklerini söyledi. Tugay, ağır travmaların birikerek ciddi psikolojik sorunlara yol açabileceğini ve bunun gelecek nesillere aktarılma riskini taşıdığını vurguladı. Hatay'da kayıp bir neslin ortaya çıkabileceğine dikkat çeken Başkan Tugay, "Sanırım bu dönemde Hatay'da kayıp bir nesil doğacak. Bundan sonra nasıl bir Hatay olur bilmiyorum ancak depremi yaşayan insanlar, muhtemelen hayatları boyunca bu olayın yarattığı acı ve sıkıntıyla yaşayacak. Tam anlamıyla normal bir hayata dönüş mümkün olmayabilir" diye konuştu. Hatay'da insanlara dokunmanın büyük önem taşıdığını ifade eden Tugay, ortak akla, dayanışmaya ve birlikte hareket etmeye ihtiyaç olduğunu belirterek, "Ne kadar çok insana destek olunursa, ne kadar fazla katkı sağlanır ve ne kadar çok doğru iş yapılırsa hepimiz için o kadar iyi olur. Dünden bu yana bölgede nerede, nasıl katkı sunabileceğimizi değerlendirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bizi her zaman dost olarak görün"

Başkan Tugay, Hatay Tabip Odası ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla iletişimin kopmamasının, önümüzdeki süreçte dayanışma ve iş birliğinin güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Sorunların katmanlaşarak devam etmesinin önlenmesi için herkesin sorumluluk alması gerektiğini vurgulayan Tugay, özellikle sağlık alanında yaşanan sıkıntıların giderek arttığına dikkat çekti. Her türlü insani ihtiyaçta destek vermeye hazır olduklarını ifade eden Tugay, "Gerek uzaktan gerekse sahaya gelerek yardımcı olmaya hazırız. Yaşananlar beni derinden etkiliyor. Üzüntüyle birlikte güçlü bir dayanışma duygusuyla yanınızda olduğumuzu bilmenizi isterim. Hatay'ın durumuna kayıtsız kalmayan, yardımcı olmaya hazır insanlarız. Bizi her zaman dost olarak görün. Bugün sorun var ve bugün bir şeyler yapmamız gerekiyor" dedi.

Sağlıklı Kentler Birliği toplantısı önerisi

Başkan Tugay, 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen kentlerin başında gelen Hatay'da hala çok sayıda sorunun yaşandığını belirterek, kamuoyunun dikkatini bölgeye çekmek amacıyla başkanlığını yürüttüğü Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin Hatay'da toplanabileceğini söyledi. Sağlıklı Kentler Birliği kapsamında Hatay'da toplantılar, çalıştaylar ve bölge buluşmaları düzenlenebileceğini ifade eden Tugay, "Yapılacak destek çalışmalarını küçümsememek gerekir. İnsanların en büyük ihtiyacı, sorunları tamamen çözülmese bile kendileri için çaba gösterildiğini görmektir. Bu durum umut yaratıyor, insanları güçlendiriyor ve geleceğe daha pozitif bakmalarını sağlıyor. Bunun için herkesin elinden geleni yapması gerekiyor. Yaşanan her şey için gerçekten üzgünüm" diye konuştu.

Yılmaz: İzmir'den gördüğümüz desteği unutmamız mümkün değil

Hatay Tabip Odası Başkanı Sevdar Yılmaz, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kente sunduğu katkının büyük önem taşıdığını söyledi. Depremin ardından binalarının yıkılması nedeniyle konteynerlerde hizmet vermek zorunda kaldıklarını belirten Yılmaz, "Burada ayakta kalmamızda ve güçlenmemizde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çok büyük katkısı oldu. İzmir'den gördüğümüz desteği unutmamız mümkün değil. Birçok kentten önemli destekler geldi. Hepsi için sonuna kadar minnettarız" dedi. Deprem sonrası 56 Aile Sağlığı Merkezi'nin (ASM) yıkıldığını da hatırlatan Yılmaz, hala kayıp olan 5 hekime ulaşılamadığını ifade ederek, "Sabrımız tükendi. Umudumuz sürüyor diyorduk ama yaşadıklarımızdan sonra umut da kalmadı" ifadelerini kullandı.