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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Engelsizmir Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Türkiye'ye örnek olacak pek çok çalışmayı hayata geçirdiklerini belirten Başkan Soyer, "Hepimizin ortak hayali herkes için ayrımsız ve eşit bir dünya, tüm yurttaşlarımız için engellerin ortadan kalktığı bir İzmir yaratmak. Bunun için her zaman tek yürek olacağız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Engelsizmir Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. İzmir Marina içerisinde yer alan Nefes Restoran'da düzenlenen kahvaltıda konuşan Başkan Tunç Soyer, beş yıl boyunca Türkiye'ye örnek olacak birçok çalışmaya birlikte imza attıklarını ifade ederek yönetim kurulu üyelerine tek tek teşekkür etti.

HAYALİMİZ ORTAK

Bugün burada olan herkesin hayalinin ortak olduğunu ifade eden Başkan Soyer, "Hayalimiz herkes için ayrımsız ve eşit bir dünya. Tüm vatandaşlarımız için engellerin ortadan kalktığı bir İzmir. Sizler engelsiz bir yaşam yaratmaya devam edeceksiniz. Beş yıl boyunca sizlerle çalışmak benim için büyük bir gurur ve sevinç kaynağıydı. Engelsiz bir yaşam için her zaman tek yürek olacağız" dedi.