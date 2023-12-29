İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Taksi ve Minibüs Esnafıyla Bir Araya Geldi

Yeni yıla sayılı günler kala İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer taksi ve minibüs esnafı ile bir araya geldi. Alsancak'ta yurttaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Soyer, "Yeni yılda İzmirimiz için yatırımlarımıza devam edeceğiz. Birlikte bu kenti güzelleştireceğiz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 2024'e sayılı günler kala taksi esnafının yeni yılını kutladı. Alsancak'ta Mustafa Bey, Plevne, Sevinç Taksi duraklarını İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Celil Anık ile birlikte ziyaret eden Başkan Soyer, şoför esnafına 2024 senesinde bol kazançlı günler diledi. Başkan Soyer, "Yeni yılda İzmirimiz için yatırımlarımıza devam edeceğiz. Birlikte bu kenti güzelleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Alsancak'ta yurttaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Tunç Soyer, 10 yaşındaki İnci Yılmaz'a yeni yıl hediyesi nergis hediye etti.

"SİZİ SEVİYORUZ BAŞKANIM"

Şoförlerle çay içerken sadece oy vermek için Amerika'dan kente dönen 68 yaşındaki Handan Bulutlu ile karşılaşan Başkan Soyer'e Bulutlu, "Sizi çok seviyoruz. Sizin gibi başarılı kişileri koltuklarda görmek istiyoruz. Babanız da sizin gibi değerli biri. Başarılarınız daim olsun" dedi.

Alsancak Gül Sokak'ta yeni yıl kermesinde el ürünleri satan Feriha Aynur Sezerli de, "Sonuna kadar arkanızdayız. Sizleri destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ceren Denizoğlu ise, "Sonuna kadar arkanızdayız. Önünüze engeller konuyor, görüyoruz ama biz bu yoldan dönmeyiz. Gerçek İzmirlilerin sesini dinlesinler" şeklinde konuştu.

MİNİBÜSÇÜLER ESNAF ODASI'NI ZİYARET ETTİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Minibüsçüler Esnaf Odası'nı da ziyaret etti. Oda Başkanı Mehmet Kayışdikici, yönetim kurulu ve oda üyeleri tarafından çiçeklerle karşılanan Başkan Soyer, yeni yıl için iyi dileklerini iletti. Mehmet Kayışdikici, Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinden dolayı teşekkürlerini sundu. "İzmir'de kendi göbeğimizi kendimiz kesmeye gayret ediyoruz" diyen Başkan Tunç Soyer, "Hizmet, siyaset gerekçesiyle frenleniyor. Ancak bu hikayenin üzerinden gelecek iradeyi de gücü de İzmirli bize verecek. O iradeyle biz bütün bu hikayeyi değiştireceğiz" dedi.

"SİZİN SORUNLARINIZI ÇÖZMEYE MUKTEDİRİZ VE ÇÖZECEĞİZ"

İkinci dönemle ilgili çok heyecanlı olduğunu belirten Soyer, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yapacağımız çok iş var. Bu şehrin ürettiği refahın adil paylaşımını engelleyen, adalete uygun olmayan ne varsa mücadele edeceğiz. İyi bir sene diliyorum. Umudunuzu asla kaybetmeyeceksiniz. Çünkü önümüzdeki seneden itibaren çok daha başka ve güçlü bir İzmir Büyükşehir Belediyesi göreceksiniz. Sizin yanınızda olmaya devam edeceğiz, sorunlarınızı daha hızlı çözeceğiz. Artık daha fazla bir güçle çözüm üretecek noktadayız. İçiniz rahat olsun. Ne siyaset ne de başka bir nedenden söylüyorum, kalpten söylüyorum. Sizin sorunlarınızı çözmeye muktediriz ve çözeceğiz."