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İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Nisan Ayında Konserler ve Sergilere Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Nisan Ayında Konserler ve Sergilere Ev Sahipliği Yapacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Nisan Ayında Konserler ve Sergilere Ev Sahipliği Yapacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, Nisan ayında birçok konser ve sergiye ev sahipliği yapacak. Barok Müzik Günleri, Olten Filarmoni Orkestrası konserleri, Cem Adrian konseri ve birçok resital AASSM'de gerçekleştirilecek. Ayrıca, ücretsiz konserler ve sergiler de izleyicilerle buluşacak.

01.04.2024 15:49  Güncelleme: 15:52
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, Nisan ayında İzmirlileri Barok ritimleriyle karşılayacak. Konserlerin yanı sıra pek çok yeni sergi de İzmirlilerle buluşacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) Nisan ayında çok sayıda konser ve etkinliğe ev sahipliği yapacak.

3-30 Nisan günleri arasında AASSM Barok Müzik Günleri, İzmirli müzikseverlerle buluşacak. 3 Nisan Çarşamba günü Ahmed Adnan Saygun Senfoni Orkestrası ile Barok Müzik Günleri açılış konseri, 15 Nisan'da Ancient Aria's With Turkish Instruments, 17 Nisan'da Beethoven Like Barok, 22 Nisan'da İzmir Barok Ensemble, 27 Nisan'da Karşıyaka Oda Orkestrası ve 30 Nisan'da Albaluna konserleriyle Barok müziğin tınıları AASSM'de yankılanacak.

CEM ADRİAN, İZMİRLİLER İLE BULUŞUYOR

1 Nisan ve 24 Nisan'da Olten Filarmoni Orkestrası konserleri, AASSM Büyük Salon'da yapılacak. 4 Nisan'da Cem Adrian, AASSM Büyük Salon'da sanatseverleri bir araya getirecek. 6 Nisan'da Ahmed Adnan Saygun Senfoni Orkestrası, 16 Nisan'da Claviol Trio ile Mozart, Schumann, Brahms, Jacob rüzgarı, 21 Nisan'da çocuklara özel "Sihirli Karpuz" AASSO Konseri, 24 Nisan'da Gitar-Flüt ve 25 Nisan'da Keman-Piyano resitalleri AASSM'de düzenlenecek.

ÜCRETSİZ KONSERLER SÜRÜYOR

2 Nisan'da Yaşar Üniversitesi Senfoni Orkestrası Konseri, 23 Nisan'da İzmir Büyükşehir Belediyesi Çoksesli Çocuk Korosu-İzBB Çoksesli Korosu ve 27 Nisan'da Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Korosu "Atatürk Oratoryosu" AASSM sahnesinde halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. İzmir Devlet Senfoni Orkestrası 5-19-26 Nisan'da AASSM konserleriyle, baharın tutkusunu ve müziğin ruhunu dinleyicilerle buluşturmaya devam edecek.

NİSAN'DA AASSM'DE SERGİLER

2 Nisan'da Mücahit Bora "Biçimsizler/ Amorphouses" heykel - "Zamansız Mekanlar" resim sergisi, 4 Nisan'da Suat Çağlayan "Doğa'nın Gizemi" fotoğraf sergisi ve Göztepe Rotary Kulübü - İfod "Doğaya Umut Ol, Yenilenebilir Enerji" fotoğraf sergisi ile 25 Nisan'da Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı karma sergileri açılacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Nisan Ayında Konserler ve Sergilere Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Nisan Ayında Konserler ve Sergilere Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika
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