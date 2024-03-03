İzmir Büyükşehir Belediyesi Buca Metrosu\'nda Çalışmaları İnceledi

İzmir tarihinin en büyük raylı sistem yatırımı Buca Metrosu'nun General Asım Gündüz İstasyonu'ndaki çalışmalarını yerin 36 metre altında inceleyen Başkan Soyer, "Bir tünel açma makinesinin (TBM) çalışmaya başladığı Buca Metrosu'nda bu ay sonuna kadar üç TBM daha devreye girecek. Bu büyük raylı sistem devrimini, kimsenin cebinden 1 kuruş çıkmadan gerçekleştireceğiz. Bununla da gurur duyuyorum. Vaktinde, belki de vaktinden önce tamamlanacak metromuz İzmirlilere armağan olsun" dedi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kendi kaynaklarıyla inşa edeceği, Üçyol- Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampusu-Çamlıkule arasında 13,5 kilometrelik hatta hizmet verecek Buca Metrosu çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Tunç Soyer, General Asım Gündüz İstasyonu'ndaki çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Soyer'e İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Ozan Yılmaz ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistemler Dairesi Başkanı Mehmet Ergenekon eşlik etti. Yerin 36 metre altında süren çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor.
"BUCA METROSU İZMİRLİLERE ARMAĞAN OLSUN"
Bir tünel açma makinesinin (TBM) çalışmaya başladığı, bu ay içinde üç TBM'nin daha devreye gireceği çalışmalar hakkında bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Önümüzdeki hafta bir TBM daha, 15 Mart'ta ikincisi, ay sonunda ise bir tane daha TBM devreye girecek. Yaşadığımız felaketlere, pandemiye ve ekonomik krize rağmen hiçbir zaman yılmadık. Merkezi hükümetin tek bir kuruş desteği olmadan İzmir'e kazandırdığımız bu yatırım, bir raylı sistem devrimidir. Yüksek kredi notumuz sayesinde Buca Metrosu için 4 yıl geri ödemesiz, 12 yıl vadeli 490 milyon Euro'luk yatırım finansmanı sağladık. Bu rakam ilk duyulduğunda devasa bir rakam gibi gelebilir. Fakat yaptığımız fizibilite çalışması şunu gösteriyor. Bu gücü durduracak hiçbir kuvvet yok. Günde 400 bin vatandaşımızın kullanacağı Buca Metrosu yılda 45 milyon Euro ciro yapacak. Metro hattımız işler vaziyete geldiğinde kredisini kendi kendine ödeyebilecek. Bu nedenle Buca Metrosu dünyada fizibilitesi en yüksek metro yatırımlarından biri. Dünya genelinde bir metronun kendi finansmanını karşılama süresi ortalama 30 yıl iken biz bunu yarı süresinde gerçekleştireceğiz. İzmir tarihinin en büyük yatırımını, bu büyük raylı sistem devrimini, kimsenin cebinden 1 kuruş çıkmadan gerçekleştireceğiz. Bununla da gurur duyuyorum. Vaktinde belki de vaktinden önce tamamlayacağımız metromuz İzmirlilere armağan olsun. İzmirliler güle oynaya bu büyük yatırımın tadını çıkarsınlar" dedi.
"ÜÇYOL-ŞİRİNYER METRO HATTI HAZİRAN 2026'DA TAMAMLANACAK"
Şirinyer'e sayaç koyduklarını, geriye sayıma başladıklarını söyleyen Başkan Soyer, "Metromuz, İzmir'de trafiğin en yoğun olduğu bölgede, en kalabalık ilçemiz Buca'da sizlere derin bir nefes aldıracak. İzmirliler konforlu, temiz ulaşıma kavuşmuş olacak. Buca'nın en uzak mahallesi Çamlıkule ile İzmir Körfezi arasındaki ulaşım süresi 15 dakikaya inecek. 13,5 kilometrelik Buca Metrosu'ndan günde 400 bin hemşerimiz yararlanacak. Hedefimiz metronun ilk etabı Üçyol-Şirinyer arasını Haziran 2026'da tamamlamak" diye konuştu.
Son Dakika › Yerel › İzmir Büyükşehir Belediyesi Buca Metrosu'nda Çalışmaları İnceledi - Son Dakika
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