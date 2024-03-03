İzmir Büyükşehir Belediyesi Buca Metrosu'nda Çalışmaları İnceledi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İzmir Büyükşehir Belediyesi Buca Metrosu'nda Çalışmaları İnceledi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Buca Metrosu'nun çalışmalarını yerinde inceledi. Soyer, yatırımın İzmir'e kazandırılmasının gurur verici olduğunu belirtti.

03.03.2024 12:32  Güncelleme: 13:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir tarihinin en büyük raylı sistem yatırımı Buca Metrosu'nun General Asım Gündüz İstasyonu'ndaki çalışmalarını yerin 36 metre altında inceleyen Başkan Soyer, "Bir tünel açma makinesinin (TBM) çalışmaya başladığı Buca Metrosu'nda bu ay sonuna kadar üç TBM daha devreye girecek. Bu büyük raylı sistem devrimini, kimsenin cebinden 1 kuruş çıkmadan gerçekleştireceğiz. Bununla da gurur duyuyorum. Vaktinde, belki de vaktinden önce tamamlanacak metromuz İzmirlilere armağan olsun" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kendi kaynaklarıyla inşa edeceği, Üçyol- Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampusu-Çamlıkule arasında 13,5 kilometrelik hatta hizmet verecek Buca Metrosu çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Tunç Soyer, General Asım Gündüz İstasyonu'ndaki çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Soyer'e İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Ozan Yılmaz ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistemler Dairesi Başkanı Mehmet Ergenekon eşlik etti. Yerin 36 metre altında süren çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor.

"BUCA METROSU İZMİRLİLERE ARMAĞAN OLSUN"

Bir tünel açma makinesinin (TBM) çalışmaya başladığı, bu ay içinde üç TBM'nin daha devreye gireceği çalışmalar hakkında bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Önümüzdeki hafta bir TBM daha, 15 Mart'ta ikincisi, ay sonunda ise bir tane daha TBM devreye girecek. Yaşadığımız felaketlere, pandemiye ve ekonomik krize rağmen hiçbir zaman yılmadık. Merkezi hükümetin tek bir kuruş desteği olmadan İzmir'e kazandırdığımız bu yatırım, bir raylı sistem devrimidir. Yüksek kredi notumuz sayesinde Buca Metrosu için 4 yıl geri ödemesiz, 12 yıl vadeli 490 milyon Euro'luk yatırım finansmanı sağladık. Bu rakam ilk duyulduğunda devasa bir rakam gibi gelebilir. Fakat yaptığımız fizibilite çalışması şunu gösteriyor. Bu gücü durduracak hiçbir kuvvet yok. Günde 400 bin vatandaşımızın kullanacağı Buca Metrosu yılda 45 milyon Euro ciro yapacak. Metro hattımız işler vaziyete geldiğinde kredisini kendi kendine ödeyebilecek. Bu nedenle Buca Metrosu dünyada fizibilitesi en yüksek metro yatırımlarından biri. Dünya genelinde bir metronun kendi finansmanını karşılama süresi ortalama 30 yıl iken biz bunu yarı süresinde gerçekleştireceğiz. İzmir tarihinin en büyük yatırımını, bu büyük raylı sistem devrimini, kimsenin cebinden 1 kuruş çıkmadan gerçekleştireceğiz. Bununla da gurur duyuyorum. Vaktinde belki de vaktinden önce tamamlayacağımız metromuz İzmirlilere armağan olsun. İzmirliler güle oynaya bu büyük yatırımın tadını çıkarsınlar" dedi.

"ÜÇYOL-ŞİRİNYER METRO HATTI HAZİRAN 2026'DA TAMAMLANACAK"

Şirinyer'e sayaç koyduklarını, geriye sayıma başladıklarını söyleyen Başkan Soyer, "Metromuz, İzmir'de trafiğin en yoğun olduğu bölgede, en kalabalık ilçemiz Buca'da sizlere derin bir nefes aldıracak. İzmirliler konforlu, temiz ulaşıma kavuşmuş olacak. Buca'nın en uzak mahallesi Çamlıkule ile İzmir Körfezi arasındaki ulaşım süresi 15 dakikaya inecek. 13,5 kilometrelik Buca Metrosu'ndan günde 400 bin hemşerimiz yararlanacak. Hedefimiz metronun ilk etabı Üçyol-Şirinyer arasını Haziran 2026'da tamamlamak" diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Buca Metrosu\'nda Çalışmaları İnceledi
Kaynak: ANKA

Ulaşım, Yerel Haberler, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir Büyükşehir Belediyesi Buca Metrosu'nda Çalışmaları İnceledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:15 Metin Külünk: Geri Kabul Anlaşması iptal edilmeli, Türkiye Avrupa’nın göçmen parkı değildir Metin Külünk: Geri Kabul Anlaşması iptal edilmeli, Türkiye Avrupa'nın göçmen parkı değildir
11:55 Hamas: İsrail taleplerimizi kabul ederse 6 haftalık ateşkes 24 ila 48 saat içinde başlar Hamas: İsrail taleplerimizi kabul ederse 6 haftalık ateşkes 24 ila 48 saat içinde başlar
11:05 Türkiye pazarında da yer alıyordu Ev eşyaları satan Christmas Tree Shops iflas bayrağını çekti Türkiye pazarında da yer alıyordu! Ev eşyaları satan Christmas Tree Shops iflas bayrağını çekti
10:31 Torundan dedeyi öldüren plan Sevgilisiyle 1 milyonluk altını çaldılar Torundan dedeyi öldüren plan! Sevgilisiyle 1 milyonluk altını çaldılar
10:13 Seçim yaklaşırken kulisler hareketlendi AK Partililer 8 şehrin kazanılacağına kesin gözüyle bakıyor Seçim yaklaşırken kulisler hareketlendi! AK Partililer 8 şehrin kazanılacağına kesin gözüyle bakıyor
13:45 Dünya turu yapan çift Hindistan’da saldırıya uğradı Dünya turu yapan çift Hindistan'da saldırıya uğradı
12:41 Ramazan öncesi kafalar karıştı İstanbul’da kırmızı et fiyatlarında 3 ayrı tarife uygulanıyor Ramazan öncesi kafalar karıştı! İstanbul'da kırmızı et fiyatlarında 3 ayrı tarife uygulanıyor
11:58 Hatay’la ilgili korkutan uyarı: Kesinlikle 7’den büyük deprem olur Hatay'la ilgili korkutan uyarı: Kesinlikle 7'den büyük deprem olur
11:51 İETT otobüsünde “fazla yolcu aldın“ tartışması İETT otobüsünde "fazla yolcu aldın" tartışması
11:26 İnternetten 20 bin liralık tablet siparişi verdi, kargo paketinden taş çıktı İnternetten 20 bin liralık tablet siparişi verdi, kargo paketinden taş çıktı
10:36 Seçimde gözler Şanlıurfa’da olacak AK Parti, Yeniden Refah Partisi ve DEM Parti arasında kıyasıya bir yarış yaşanacak Seçimde gözler Şanlıurfa'da olacak! AK Parti, Yeniden Refah Partisi ve DEM Parti arasında kıyasıya bir yarış yaşanacak
10:33 Yerel seçimde yarışacak adayların listeleri kesinleşti Yerel seçimde yarışacak adayların listeleri kesinleşti
09:50 Bakan Şimşek konutun kolay alınacağı zamanı duyurdu Bakan Şimşek konutun kolay alınacağı zamanı duyurdu
09:27 Fatih Erbakan: 1 Nisan’da ahlaklı belediyeciliği başlatacağız Fatih Erbakan: 1 Nisan'da ahlaklı belediyeciliği başlatacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2024 13:57:02. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediyesi Buca Metrosu'nda Çalışmaları İnceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement