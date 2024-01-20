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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çiğli Tramvayı'nı 27 Ocak'ta açıyor - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çiğli Tramvayı'nı 27 Ocak'ta açıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çiğli Tramvayı'nı hızlı bir şekilde tamamlayarak 27 Ocak'ta açılışını gerçekleştirecek. 11 km'lik hat, 14 duraktan oluşan tramvay hattı, çevreci ve konforlu ulaşım sağlayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çiğli Tramvayı\'nı 27 Ocak\'ta açıyor
20.01.2024 - 12:49,  Güncelleme: 12:53
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Aynı anda 3 raylı sistem yatırımını devam ettirerek kenti demir ağlarla ören İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çiğli Tramvayı'nı gelecek hafta açmaya hazırlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, şubat ayında açılacağı duyurulan Çiğli Tramvayı'nda süreyi öne çektiklerini duyurarak "Şubattan da önce Çiğli Tramvayı'ndayız. Çiğli Tramvayı, 27 Ocak'ta açılıyor" dedi.

Raylı sistem yatırımlarını hız kesmeden sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çiğli Tramvayı'nda deneme seferlerini sürdürüyor. Alınacak araçlarla 183 milyon Euro yatırım bedeline sahip projedeki son dokunuşlarla birlikte tramvay da raylarda yürümeye başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Şubat ayında açılacağı duyurulan Çiğli Tramvayı'nda süreyi öne çektiklerini müjdeleyerek "Şubattan da önce Çiğli Tramvayı'ndayız. Çiğli Tramvayı, 27 Ocak'ta açılıyor" dedi.

11 km'lik hat, 14 durak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, çevreci ekonomik ve konforlu kent ulaşımına yeni bir soluk kazandıracak önemli projelerinden Çiğli Tramvayı'nın inşaatı kapsamında hattı Karşıyaka Tramvayı'na bağlayacak yaya ve bisiklet yolunu da içeren 750 metre uzunluğunda viyadük, 6 trafo binası, 14 adet durak ve 11 kilometrelik hat imalatını (22 bin 600 metre ray montajı) tamamladı. Hatta çevre düzenlemeleri ve sinyalizasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Ring yapacak

Çiğli Tramvayı hattının temeli 2021 yılının Şubat ayında atıldı. 11 kilometre uzunluğunda ve 14 istasyondan oluşan hat, Ata Sanayi Bölgesi, Çiğli Devlet Hastanesi, Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ne hizmet verecek. İZBAN ile yolcu entegrasyonunun yapılacağı Semra Aksu Caddesi yayalaştırıldı. Çiğli Tramvay Hattı'nın Karşıyaka hattı ile bağlantısı Karya Kavşağı'nda sağlandı. Hat, yapılan viyadük üzerinden Ekol Kavşağı'na, oradan da Atatürk Caddesi'ne doğru ilerleyecek. Atatürk Caddesi'nden Semra Aksu Caddesi'ne, oradan da Eski Havaalanı Caddesi ile Doğa Koleji kavşağına, devamında Çiğli Devlet Hastanesi ve Ata Sanayi Bölgesi'nden geçerek Evka-5 kavşağına gelecek. Oradan da Atatürk Organize Sanayi Bölgesine ulaşılacak. AOSB içerisinden Katip Çelebi Üniversitesi'ne ulaşan hat, AOSB içerisinde devam ederek Nazım Hikmet Ran Caddesi'ne ve yeniden Ekol Kavşağı'na gelerek ringini tamamlayacak. Çiğli Tramvayı bölgeye nefes aldıracak, trafiği rahatlatacak, bölgedeki hastane, üniversite ve sanayiye ulaşımı kolaylaştıracak. - İZMİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çiğli Tramvayı'nı 27 Ocak'ta açıyor - Son Dakika


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