İzmir Büyükşehir Belediyesi Deprem ve Dirençli Kentler Konferansı Düzenliyor

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İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından "Afetlere Hazır ve Dirençli İzmir" vizyonu çerçevesinde düzenlenen ortak akıl buluşmaları devam ediyor. Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür'ün katılacağı "Deprem ve Dirençli Kentler" konferansı 11 Mart'ta Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde yapılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından "Afetlere Hazır ve Dirençli İzmir" vizyonu doğrultusunda gerçekleştirilen ortak akıl ile yürütülen toplantı ve buluşmalar "Deprem ve Dirençli Kentler" konferansı ile devam ediyor. 11 Mart 2024 Pazartesi günü saat 13.00'da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) düzenlenecek konferansa Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür katılacak. Ev sahibi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'in de konuşmacı olarak yer alacağı konferansta Prof. Dr. Naci Görür deprem ve dirençli kentler başlığı altında önemli bilgiler verecek.

İzmir'de 30 Ekim 2020 tarihinde yaşanan deprem sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin öz kaynaklarını kullanarak yürüttüğü afet risk azaltma çalışmaları devam ederken diğer yandan kent genelinde sürdürülebilir yaşam alanları doğrultusunda kamulaştırma ve kentsel dönüşüm faaliyetleri yürütülüyor.