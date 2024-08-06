İzmir Büyükşehir Belediyesi Dezavantajlı Mahallelerde Deniz Gezileri Düzenliyor

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İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından dezavantajlı mahallelerde yaşayan vatandaşlar için temmuz ayında düzenlenen deniz gezileri memnuniyet oluşturdu. Geziler yaz mevsimi boyunca devam edecek.

Dezavantajlı mahallelerde Dayanışma Noktaları aracılığıyla okuma-yazma kurslarından kültür-sanat etkinliklerine kadar pek çok alanda hizmet veren Büyükşehir Belediyesi, planladığı günübirlik plaj gezileriyle de dikkat çekiyor. Büyükşehir'in dezavantajlı mahallelerde yaşayan kadınlar ve tatil dönemindeki öğrenciler için organize ettiği deniz gezileri sürüyor. "Denizle Buluşmayan Kalmasın" sloganıyla başlayan gezilerle temmuz ayında çok sayıda yurttaş denizle buluşmanın keyfini çıkarttı. Etkinliklerde yer alan kadın ve çocukların bir kısmı İzmir Büyükşehir Belediyesi sayesinde ilk kez denizi gördüğünü belirterek teşekkür etti. Geziler yaz dönemi boyunca sürecek.

Yurttaşlar Dayanışma Noktaları aracılığıyla deniz programlarına dahil oluyor. Dayanışma noktalarından Büyükşehir servisleriyle alınan İzmirliler dönüşte aynı noktaya bırakılıyor. Gezi sırasında katılımcılara çeşitli ikramlar da yapılıyor. - İZMİR