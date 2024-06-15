İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda Hayvanlar Sıcaktan Buzlu Meyvelerle Serinliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda Hayvanlar Sıcaktan Buzlu Meyvelerle Serinliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nın sakinleri, 40 dereceyi aşan sıcaklıklarda kendileri için özel olarak hazırlanan meyveli buz kalıpları ile serinliyor. Sıcak havadan etkilenmemek için havuza giren ve sık sık duş alan hayvanlar ziyaretçiler tarafından ilgiyle karşılanıyor. Doğal Yaşam Parkı, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde de ziyaretçilerini bekliyor.

15.06.2024 09:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nın sakinleri, 40 dereceyi aşan sıcaklıklarda kendileri için özel olarak hazırlanan meyveli buz kalıpları ile serinliyor. Sıcak havadan etkilenmemek için havuza giren ve sık sık duş alan hayvanlar ziyaretçiler tarafından ilgiyle karşılanıyor. Doğal Yaşam Parkı, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde de ziyaretçilerini bekliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 425 bin metrekarelik alan üzerine kurduğu Doğal Yaşam Parkı'nda hava sıcaklıkların artması ile birlikte hayvanların beslenmesinde serin menüye geçildi. Buz kalıplarında dondurulan meyveler, park sakinlerinin serinlemesi için alternatif olarak sunuluyor. Halka kuyruklu lemurlar için de fındık, dut, kayısı ve badem gibi besinler buz kalıplarında dondurularak servis ediliyor. Park sakinleri, buzlu meyveleri yiyerek serinliyor.

Fil ailesi için duş ve havuz var

Park sakinlerinden kimileri gölgelik alanda vakit geçirirken bazıları ise havuzlarda serinliyor. Fil ailesi de sıcak havalarda havuzu tercih ediyor. Havuzdan hortumlarıyla aldıkları suyu vücutlarına serpen filler, böylece yüksek sıcaklıklardan kendilerini koruyor.

120 türde hayvan var

İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı ziyaret edenler 120 türün üzerinde yaklaşık bin 300 hayvanı görme imkanı buluyor. Bunlardan en ilgi çekeni ise Türkiye'nin tek fil ailesi. Dünyada nesli tükenme tehlikesi altındaki hayvanlar listesinde gösterilen Asya fillerinden Begümcan ve Winner çiftinin İzmir, Ege ve Deniz adındaki çocukları, parkın gözdelerinden. 5 bireyden oluşan fil ailesi dışında, aslanlar, kaplanlar, zürafalar ve diğer pek çok hayvan da ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Yiyecekler özenle hazırlanıyor

Veteriner İşleri Halk Sağlığı Dairesi Başkanlığı Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Biyolog Serkan Eğrilmez, yaz aylarında insanlar kadar hayvanların da serinleme ihtiyacı duyduğunu belirtti. Barınaklardaki doğal gölgeliklerin arttırılarak havuzlarda suların sık sık değiştirildiğini vurgulayan Serkan Eğrilmez, "Burada mutfağımız var. Sabah mesaimiz başlar başlamaz arkadaşlarımız papağandan file kadar her birinin yiyeceğini ayrı ayrı ve özenle hazırlıyor. Yaz aylarında hem günlük gıda ihtiyaçlarını hem de serinleme ihtiyaçlarını göz önüne alarak bir beslenme programı oluşturuyoruz" dedi.

Doğal Yaşam Parkı Kurban Bayramı boyunca açık

Bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle pazartesi günleri kapalı olan park, 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince 17 Haziran Pazartesi günü de dahil olmak üzere açık olacak. Her yıl milyonlarca ziyaretçi ağırlayan park, bayram süresince de 09.00-18.30 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. Giriş ücretleri öğrenci için 15 TL, yetişkinler için 30 TL, 0-6 yaş grubu için ise ücretsiz olacak. Ziyaretçiler İzmirim Kart ve temassız kart ile de ödeme yapabilecek. - İZMİR

Kaynak: İHA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı, İzmir, Hayvanlar, Etkinlikler, Doğa, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda Hayvanlar Sıcaktan Buzlu Meyvelerle Serinliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:55 “İstesek en az 10 vekil gelir“ sözleri CHP ile İYİ Parti’yi karşı karşıya getirdi "İstesek en az 10 vekil gelir" sözleri CHP ile İYİ Parti'yi karşı karşıya getirdi
10:09 İl il bayram namazı saatleri En erken Iğdır’da, en geç İzmir’de kılınacak İl il bayram namazı saatleri! En erken Iğdır'da, en geç İzmir'de kılınacak
09:43 Önce üvey amcasını sonra eşini öldürmüştü Çifte cinayetin sanığı hakim karşısına çıktı Önce üvey amcasını sonra eşini öldürmüştü! Çifte cinayetin sanığı hakim karşısına çıktı
01:51 Yazar Eylem Tok ve oğlu ABD’de tutuklandı Yazar Eylem Tok ve oğlu ABD'de tutuklandı
22:26 Denizli’de 6 ilçede yangın Alevlerin yuttuğu koyun sürüsünün görüntüsü yürek dağladı Denizli'de 6 ilçede yangın! Alevlerin yuttuğu koyun sürüsünün görüntüsü yürek dağladı
11:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kurban Bayramı mesajı Açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı Açıklaması
10:26 Deniz Akkaya’nın devlet korumasındaki kızı, babasına teslim edildi Deniz Akkaya'nın devlet korumasındaki kızı, babasına teslim edildi
09:48 Gamze Özçelik ve Reshad Strik çifti balayı yerine Tanzanya’ya yardım götürmeye gitti Gamze Özçelik ve Reshad Strik çifti balayı yerine Tanzanya'ya yardım götürmeye gitti
09:25 Mayısta 663 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi Mayısta 663 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi
09:07 ABD’li bankacılık devi BoFA, üç Hissede hedef fiyatları yükseltti ABD'li bankacılık devi BoFA, üç Hissede hedef fiyatları yükseltti
09:04 Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor’da samimi olduğu Yunus Emre adını duyunca röportajı yarıda kesti Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor'da samimi olduğu Yunus Emre adını duyunca röportajı yarıda kesti
08:50 Türkiye’nin dev lastik fabrikası üretimi durdurdu Türkiye'nin dev lastik fabrikası üretimi durdurdu
08:31 Yola çıkacaklar dikkat İstanbul’dan çıkışlar durma noktasına geldi Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul'dan çıkışlar durma noktasına geldi
07:59 Dilan Polat’ın tahliye edilen kardeşi Can Doğu, ilk kez görüntülendi Dilan Polat'ın tahliye edilen kardeşi Can Doğu, ilk kez görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2024 11:23:01. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda Hayvanlar Sıcaktan Buzlu Meyvelerle Serinliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement