İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Bireylere Ücretsiz Tekerlekli Sandalye Bakım ve Onarım Hizmeti Sunuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Bireylere Ücretsiz Tekerlekli Sandalye Bakım ve Onarım Hizmeti Sunuyor

Geniş Video İzle

İzmir Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmak amacıyla Tekerlekli Sandalye Bakım ve Onarım Atölyesi'nde ücretsiz bakım ve onarım hizmeti sunuyor. Engelli bireylerin sosyal yaşama engelsiz katılımını sağlamak için yapılan çalışmaların bir parçası olan atölye, günde 10 aracın tamir ve bakımını ücretsiz olarak gerçekleştiriyor.

15.04.2024 11:06  Güncelleme: 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmak amacıyla pek çok uygulamaya ve hizmete imza atıyor. Konak Center'daki Tekerlekli Sandalye Bakım ve Onarım Atölyesi'nde akülü ya da manuel tekerlekli sandalyelerin bakım ve onarımı ücretsiz yapılıyor.

Engelli bireylerin sosyal yaşama engelsiz katılımı için sayısız çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, arızalanan tekerlekli sandalyeleri de tamir ediyor. Konak Center'da faaliyet gösteren Tekerlekli Sandalye Bakım ve Onarım Atölyesi, yolda kalan engelli bireylerin imdadına yetişiyor. Günde 10 aracın tamir ve bakımının yapıldığı atölye ücretsiz hizmet veriyor. Araçlar, engelli bireylerin evlerinden ya da arızanın yaşandığı yerden alınıyor, tamir edildikten sonra teslim ediliyor.

ENGELLİLER İÇİN BÜYÜK KOLAYLIK

Yeni Oluşum Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Cafer Çelik, "Ülkemizde akülü sandalye bakım atölyelerinin sayısı çok az. Üstelik bunların tamiri de oldukça pahalı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu uygulaması, bizler için çok büyük kolaylık. Türkiye'ye örnek olmalı. Çok teşekkür ediyoruz" dedi.

"YOLDA KALINCA NE YAPACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORDUK"

Akülü aracının lastiği tamir edilen Muhammet Semih Eliaçık, "Bu hizmetten son derece memnunuz. Araçlarımız ayda iki-üç kez bozulabiliyor. Yolda kalınca büyük zorluk yaşıyorduk, ne yapacağız diye düşünüyorduk.  Bugün beni Gültepe'den aldılar, getirdiler. Bizim taksiyle, dolmuşla gelmemiz çok zor olduğu için özel araçla gelmemiz gerekiyor. Sağ olsunlar hemen tamirini de yaptılar" dedi.

"BÜYÜKŞEHİR BİR TELEFON KADAR YAKINIMIZDA"

Hizmetten memnuniyetini ifade eden Yunus Kurt da, "Büyükşehir Belediyemiz bir telefon kadar yakınımızda. Hizmetin ücretsiz olması çok önemli. Maliyetler nedeniyle bu işin altından kalkamıyorduk" dedi.

TAMİR UZAYACAKSA YEDEK ARAÇ DESTEĞİ

Tekerlekli Sandalye Bakım Onarım Atölyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelsiz İzmir Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veriyor. Bakım onarım işi uzun sürecekse engellilere yedek araç da tahsis ediliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Bireylere Ücretsiz Tekerlekli Sandalye Bakım ve Onarım Hizmeti Sunuyor
Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Bireylere Ücretsiz Tekerlekli Sandalye Bakım ve Onarım Hizmeti Sunuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:25 Selçuk Bayraktar’tan Hakkari fotosuna gelen provokatif yoruma alkış alan yanıt Selçuk Bayraktar'tan Hakkari fotosuna gelen provokatif yoruma alkış alan yanıt
23:19 İsrail’in misilleme saldırısı öncesi İran’dan tehdit: Saniyeler içinde karşılık veririz İsrail'in misilleme saldırısı öncesi İran'dan tehdit: Saniyeler içinde karşılık veririz
23:02 Okan Buruk’tan 4-0’lık maç sonrası çarpıcı Fenerbahçe sözleri Okan Buruk'tan 4-0'lık maç sonrası çarpıcı Fenerbahçe sözleri
22:21 ABD medyası: İsrail’in İran’a saldırısı her an başlayabilir ABD medyası: İsrail'in İran'a saldırısı her an başlayabilir
22:04 Gözler seçim sonrası ilk kabine toplantısında İşte masadaki konu başlıkları Gözler seçim sonrası ilk kabine toplantısında! İşte masadaki konu başlıkları
22:57 AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu’ndan Şebnem Bursalı’nın “Istakoz“ paylaşımına tepki AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu'ndan Şebnem Bursalı'nın "Istakoz" paylaşımına tepki
22:43 Mauro Icardi’den gol krallığı yarışındaki rakibi Edin Dzeko’ya gönderme Mauro Icardi'den gol krallığı yarışındaki rakibi Edin Dzeko'ya gönderme
22:37 Yine tarihe geçti Okan Buruk rekorlara doymuyor Yine tarihe geçti! Okan Buruk rekorlara doymuyor
22:07 Sen ne yaptın Ziyech Attığı golü görenler ’’Yok artık’’ diyor Sen ne yaptın Ziyech! Attığı golü görenler ''Yok artık'' diyor
21:51 Aslan ikinci yarıda açıldı Galatasaray, Alanyaspor’u deplasmanda 4-0 yendi Aslan ikinci yarıda açıldı! Galatasaray, Alanyaspor'u deplasmanda 4-0 yendi
21:48 ABD Başkanı Biden, Irak Başbakanı ile görüşürken saatiyle oynadı ABD Başkanı Biden, Irak Başbakanı ile görüşürken saatiyle oynadı
20:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2024 05:31:20. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Bireylere Ücretsiz Tekerlekli Sandalye Bakım ve Onarım Hizmeti Sunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement