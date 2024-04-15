İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Bireylere Ücretsiz Tekerlekli Sandalye Bakım ve Onarım Hizmeti Sunuyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmak amacıyla pek çok uygulamaya ve hizmete imza atıyor. Konak Center'daki Tekerlekli Sandalye Bakım ve Onarım Atölyesi'nde akülü ya da manuel tekerlekli sandalyelerin bakım ve onarımı ücretsiz yapılıyor.
Engelli bireylerin sosyal yaşama engelsiz katılımı için sayısız çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, arızalanan tekerlekli sandalyeleri de tamir ediyor. Konak Center'da faaliyet gösteren Tekerlekli Sandalye Bakım ve Onarım Atölyesi, yolda kalan engelli bireylerin imdadına yetişiyor. Günde 10 aracın tamir ve bakımının yapıldığı atölye ücretsiz hizmet veriyor. Araçlar, engelli bireylerin evlerinden ya da arızanın yaşandığı yerden alınıyor, tamir edildikten sonra teslim ediliyor.
ENGELLİLER İÇİN BÜYÜK KOLAYLIK
Yeni Oluşum Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Cafer Çelik, "Ülkemizde akülü sandalye bakım atölyelerinin sayısı çok az. Üstelik bunların tamiri de oldukça pahalı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu uygulaması, bizler için çok büyük kolaylık. Türkiye'ye örnek olmalı. Çok teşekkür ediyoruz" dedi.
"YOLDA KALINCA NE YAPACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORDUK"
Akülü aracının lastiği tamir edilen Muhammet Semih Eliaçık, "Bu hizmetten son derece memnunuz. Araçlarımız ayda iki-üç kez bozulabiliyor. Yolda kalınca büyük zorluk yaşıyorduk, ne yapacağız diye düşünüyorduk. Bugün beni Gültepe'den aldılar, getirdiler. Bizim taksiyle, dolmuşla gelmemiz çok zor olduğu için özel araçla gelmemiz gerekiyor. Sağ olsunlar hemen tamirini de yaptılar" dedi.
"BÜYÜKŞEHİR BİR TELEFON KADAR YAKINIMIZDA"
Hizmetten memnuniyetini ifade eden Yunus Kurt da, "Büyükşehir Belediyemiz bir telefon kadar yakınımızda. Hizmetin ücretsiz olması çok önemli. Maliyetler nedeniyle bu işin altından kalkamıyorduk" dedi.
TAMİR UZAYACAKSA YEDEK ARAÇ DESTEĞİ
Tekerlekli Sandalye Bakım Onarım Atölyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelsiz İzmir Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veriyor. Bakım onarım işi uzun sürecekse engellilere yedek araç da tahsis ediliyor.
Son Dakika › Yerel › İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Bireylere Ücretsiz Tekerlekli Sandalye Bakım ve Onarım Hizmeti Sunuyor - Son Dakika
Ruanda'da 1994'te yaşanan soykırımın mağdurları, soykırımın uluslararası güçlerin vekalet savaşından kaynaklandığını ve uluslararası toplumun sessiz kaldığını eleştiriyor. Sağ kurtulanlar, soykırımın önlenebilir bir insanlık felaketi olduğuna inanıyor. Soykırımın nedeni toprak ve kaynakların kontrol altına alınması isteği olarak belirtiliyor. Ruanda hükümetinin cezalandırma, inkar ve manipülasyonlarına inanılmaması gerektiği vurgulanıyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesinde faaliyet gösteren BTK Akademi, lise ve üniversite öğrencilerine siber güvenlikten yapay zekaya kadar çeşitli konularda eğitimler verecek. İstanbul ve Ankara'nın ardından Anadolu'nun farklı bölgelerinde açılacak programlarla gençlerin bilgi ve birikim düzeylerini artırması hedefleniyor. Eğitimler ücretsiz olarak sunulacak ve katılımcılar sertifika almaya hak kazanacak.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç, Ürgüp ilçesinde seçimlerin yenilenmesi kararına ilişkin yaptığı açıklamada, MHP'nin usulsüzlükleri takip ettiğini ve hukuki mücadelede başarılı olduğunu belirtti. Kılıç, seçimlerin 2 Haziran 2024'te yenileneceğini ve MHP'nin adayı Mustafa Öz ile birlikte Ürgüp için çalışacaklarını ifade etti.
Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, Gediz Kaymakamı Hakan Alkan'ı ziyaret etti. Ziyarette ilçenin genel durumu ve belediyenin geleceğe yönelik projeleri üzerinde konuşuldu.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ceyhan'da aday gösterdiği Kadir Aydar, mazbatasını alarak görevine başladı. Aydar, binlerce Ceyhanlıya hitap ederek teşekkürlerini iletti ve 112 mahallesinde yoğun şekilde hizmet vereceklerini vurguladı.
Malatya'nın Pütürge ilçesinde seçimleri kazanarak yeniden başkanlığa seçilen Mikail Sülük mazbatasını aldı. İkinci dönem için mazbatasını alan Sülük, çalışmalara devam edeceklerini belirtti.
Ticaret Bakanlığı, yılın ilk çeyreğinde 14 ilin 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiğini açıkladı. Türkiye ekonomisinin büyüme gösterdiği ve ihracatın arttığı belirtilen açıklamada, illerdeki ihracat artışlarının yerel kalkınmaya katkı sağladığı ifade edildi.
CHP'li Şükrü Erdem, mazbatasını alarak yeni görevine resmen başladı. Erdem, halka layık olmak için var gücüyle mücadele edeceğini belirtti.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Gümüşdere köyünde yapılan muhtarlık seçiminde yerel gazeteci Sedat Ceylan, en yakın rakibine 1 oy fark atarak köyün yeni muhtarı seçildi. Ceylan, 6 yıldır ulusal ve yerel haber muhabiri olarak görev yapmaktadır.
Gümüşhane'nin 2 bin 331 nüfusuyla en büyük köyü olan Tekke Köyü'nde 24 yaşındaki Nurican Alkan geçici muhtarlık görevine seçildi. Alkan, gençlerin muhtarlık mesleğine adım atması gerektiğini belirtti.
Türkiye İşçi Partisi'nin Türkiye genelinde kazandığı tek nokta olan Hatay'ın Samandağ ilçesinde seçimi kazanan Belediye Başkanı Emrah Karaçay, mazbatasını alarak göreve başladı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ilk kadın muhtar olan Emine Dönmez, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nu makamında ziyaret etti. Belediye Başkanı Öküzcüoğlu, Dönmez'i tebrik ederek, kadınların önünü açtığı için minnettar olduklarını belirtti. Dönmez ise seçimde az farkla kaybettikten sonra pes etmediğini ve bu seçimde kazandığını söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?