İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Bireylere Ücretsiz Tekerlekli Sandalye Bakım ve Onarım Hizmeti Sunuyor

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmak amacıyla pek çok uygulamaya ve hizmete imza atıyor. Konak Center'daki Tekerlekli Sandalye Bakım ve Onarım Atölyesi'nde akülü ya da manuel tekerlekli sandalyelerin bakım ve onarımı ücretsiz yapılıyor.

Engelli bireylerin sosyal yaşama engelsiz katılımı için sayısız çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, arızalanan tekerlekli sandalyeleri de tamir ediyor. Konak Center'da faaliyet gösteren Tekerlekli Sandalye Bakım ve Onarım Atölyesi, yolda kalan engelli bireylerin imdadına yetişiyor. Günde 10 aracın tamir ve bakımının yapıldığı atölye ücretsiz hizmet veriyor. Araçlar, engelli bireylerin evlerinden ya da arızanın yaşandığı yerden alınıyor, tamir edildikten sonra teslim ediliyor.

ENGELLİLER İÇİN BÜYÜK KOLAYLIK

Yeni Oluşum Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Cafer Çelik, "Ülkemizde akülü sandalye bakım atölyelerinin sayısı çok az. Üstelik bunların tamiri de oldukça pahalı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu uygulaması, bizler için çok büyük kolaylık. Türkiye'ye örnek olmalı. Çok teşekkür ediyoruz" dedi.

"YOLDA KALINCA NE YAPACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORDUK"

Akülü aracının lastiği tamir edilen Muhammet Semih Eliaçık, "Bu hizmetten son derece memnunuz. Araçlarımız ayda iki-üç kez bozulabiliyor. Yolda kalınca büyük zorluk yaşıyorduk, ne yapacağız diye düşünüyorduk. Bugün beni Gültepe'den aldılar, getirdiler. Bizim taksiyle, dolmuşla gelmemiz çok zor olduğu için özel araçla gelmemiz gerekiyor. Sağ olsunlar hemen tamirini de yaptılar" dedi.

"BÜYÜKŞEHİR BİR TELEFON KADAR YAKINIMIZDA"

Hizmetten memnuniyetini ifade eden Yunus Kurt da, "Büyükşehir Belediyemiz bir telefon kadar yakınımızda. Hizmetin ücretsiz olması çok önemli. Maliyetler nedeniyle bu işin altından kalkamıyorduk" dedi.

TAMİR UZAYACAKSA YEDEK ARAÇ DESTEĞİ

Tekerlekli Sandalye Bakım Onarım Atölyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelsiz İzmir Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veriyor. Bakım onarım işi uzun sürecekse engellilere yedek araç da tahsis ediliyor.