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İzmir Büyükşehir Belediyesi Halk Taşıt Uygulaması

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Halk Taşıt uygulaması belirli saatlerde tüm toplu ulaşım araçlarında yüzde 50 indirimli hizmet vermeye devam ediyor. 5 yıldır kesintisiz bir şekilde yürütülen uygulamayla vatandaşın cebine 338 milyon TL'lik katkı sağlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Halk Taşıt Uygulaması
24.12.2023 - 11:47,
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Halk Taşıt uygulaması belirli saatlerde tüm toplu ulaşım araçlarında yüzde 50 indirimli hizmet vermeye devam ediyor. 5 yıldır kesintisiz bir şekilde yürütülen uygulamayla vatandaşın cebine 338 milyon TL'lik katkı sağlandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, göreve gelir gelmez başlattığı Halk Taşıt uygulaması, Türkiye'de her geçen gün derinleşen ekonomik darboğaza rağmen 5 yıldır çalışan emekçiler ve öğrenciler başta olmak üzere tüm yurttaşlara yüzde 50 indirimli toplu ulaşım imkanı sunuluyor.

Her gün 05.00-07.00 ve 19.00-20.00 saatleri arasında geçerli olan Halk Taşıt uygulaması sayesinde, İzmirliler, tüm toplu ulaşım araçlarından yüzde 50 indirimli yararlanıyor.  Kesintisiz devam eden Halk Taşıt uygulaması sayesinde, Nisan 2019'dan bu yana vatandaşların cebinde kalan toplam tasarruf tutarı yaklaşık 338 milyon TL'yi buldu.

TAM TARİFEDE HER AY 684 TL TASARRUF

İş günlerini kapsayan 5 gün hesaplandığında, Halk Taşıt uygulamasıyla her hafta yaklaşık 1 milyon biniş yapılıyor. Tam tarifeyle biniş yapan yolcuların günlük ilk biniş ve aktarma ücretleri hesaplandığında her binişin 7,14 TL'si İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor. Böylelikle tam biniş tarifesiyle seyahat eden vatandaşların aylık toplu ulaşım giderinin 684 TL'si ceplerine kalmış oluyor. Öğrenciler ise Halk Taşıt saatlerinde yaptıkları binişlerle aylık 150 TL tasarruf ediyor.

Kaynak: ANKA
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