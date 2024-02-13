İzmir Büyükşehir Belediyesi Huzurevi Sakinleri Geri Dönüşümle Ev Dekorasyon Eşyaları Üretti

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zübeyde Hanım Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleri, geri dönüştürülebilen malzemeleri kullanarak ev dekorasyon eşyaları üretti ve sergilemeye başladı.
Zübeyde Hanım Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde konaklayan yaş almış bireyler, sosyal hayata özgürce katılmaya devam ediyor. Huzurevinde yer alan hobi odasında resim ve el işi çalışmaları yapan huzurevi sakinleri, geri dönüştürülebilen malzemeleri kullanarak ev dekorasyonu eşyaları üretti.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü tarafından geçici olarak huzurevinde görevlendirilen el işi öğretmenleri ve kurumda konaklayan emekli Halk Eğitim Merkezi öğretmeni Nermin Ertekin'in iş birliği ile hazırlanan sergiye çok sayıda huzurevi sakini de katkı verdi. Üretilen vazolar, tabaklar, saksılar ve birçok süs eşyası hobi odasında ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
"SOSYAL HAYATA KATILMALARI İÇİN ETKİNLİKLER DÜZENLİYORUZ"
Sergi için düzenlenen açılış törenine katılan Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Volkan Sert, çalışmada emeği geçen herkesi tebrik ederek, "Huzurevinde kalan çınarlarımızın mutlu, huzurlu ve sağlıklı yaş alması bizim için çok değerli. Sosyal hayata özgürce katılımı sağlamak için kurum içinde ve dışında çok sayıda etkinlik düzenliyoruz. Yaşlılarımız yürüyüşe, tiyatroya, gezilere gidiyor, hobilerine zaman ayırıyor ve ortaya böyle değerli çalışmalar koyuyor. Hepinizin sanat eseri üreten ellerinden öpüyorum" diye konuştu.
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