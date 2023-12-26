İzmir Büyükşehir Belediyesi, kadınlara okuma-yazma eğitimi başlattı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, "Bizİzmir Dayanışma Noktaları"nda kadınlara yönelik okuma-yazma eğitimi başlattı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "İzmir'de hiçbir yurttaş kendini yalnız hissetmeyecek" vizyonu doğrultusunda, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Bizİzmir Dayanışma Noktaları, dezavantajlı mahallelerde yaşayan yurttaşların tüm ihtiyaçlarında yanında olmaya devam ediyor.

Kent Stratejileri ve Yerel Çözümler Şube Müdürlüğü Cittaslow Metropol İzmir (Sakin Mekan) iş birliği ile pilot bölge olarak belirlenen Süvari Mahallesi Dayanışma Noktası'nda okuma-yazma kursu başladı. Eğitimdeki fırsat eşitsizliği ve kimi olanaksızlıklar nedeniyle şimdiye kadar okuma-yazma öğrenme şansı bulamayan kadın yurttaşlar, ücretsiz olarak kurstan yararlanabiliyor. Okuma-yazma eğitimleri; 1. Kadriye, Ulubatlı, Ferahlı ve Ballıkuyu Dayanışma Noktaları'nda devam edecek.

DAYANIŞMA NOKTALARINDAN VERİLEN DESTEKLER

2019'dan bugüne Bizİzmir Dayanışma Noktaları'nda ihtiyaç sahibi yurttaşlara 3 milyon 871 bin 500 kişilik sıcak yemek ulaştırıldı. Bin 550 kişiye ebeveyn tutumu, gıda güvenliği ve hijyen, ev kazaları ve ilk yardım eğitimi verildi. 920 yurttaş, ağız ve diş ön bakımı hizmetinden yararlandı. Düzenlenen etkinliklerde 3 binden fazla çocuk hem eğlendi hem öğrendi. Ayrıca kıyafet, gıda paketi ve bebek bezi gibi ihtiyaçlar karşılandı ve karşılanmaya devam ediyor.