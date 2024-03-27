İzmir Büyükşehir Belediyesi Kemalpaşa\'da İtfaiye Grubu Kuracak

Yerel

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kemalpaşa'daki Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi'ne (BAYOSB) itfaiye grubu kurulması için protokol imzaladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Çok kıymetli bir iş. İzmir için çok anlamlı bir girişim, Türkiye'ye de örnek olmasını diliyoruz" dedi.

Kemalpaşa Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi'ne itfaiye grubu kurmak için harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi organize sanayi bölgeleri ile iş birliği protokollerine bir yenisini daha ekledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Kemalpaşa'daki Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi'ne (BAYOSB) itfaiye grubu kurulması için protokol imzalandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ev sahipliğinde Egemenlik Evi'nde düzenlenen protokol imza törenine, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı, Genel Sekreter Yardımcısı Şükran Nurlu, İtfaiye Dairesi Başkanı İsmail Derse, BAYOSB Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Telseren, BAYOSB Bölge Müdürü Figen Akdemir, İtfaiye Planlama ve Destek Hizmetleri Şube Müdürü Zeynep Sarıtaş katıldı. İmzalanan protokol gereği BAYOSB'nin yapacağı itfaiye hizmet binasında görev alacak hizmet araçları ve personel Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edilecek.

SOYER: "İZMİR İÇİN ÇOK ANLAMLI BİR GİRİŞİM"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Bu hikaye gerçekten çok kıymetli. Özellikle organize sanayi bölgelerinde tekstil, plastik, kimyasal... Hepsi her an büyük tehdit yaratabilecek şeyler. Sık sık yaşanan felaketleri televizyonlarda haberlerde izliyoruz. İçimiz acıyor. Bu felaketlere hızlıca müdahale edecek zemine iş birliği yarattığınız için sizlere teşekkür ediyorum. İzmir için çok anlamlı bir girişim, Türkiye'ye de örnek olmasını diliyoruz. Tüm çalışma arkadaşlarımıza ve sizlere teşekkür ediyorum. Organize yapıların akılla yönetildiğini biliyorum ve sizleri tebrik ediyorum" dedi.

TELSEREN : "YEŞİL BİR OSB YARATMAK İSTİYORUZ"

Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Telseren, "Göreve başladığınız günden itibaren organize sanayi bölgeleri ilgili güzel projelere imza attınız. İtfaiye grupları da bu güzel projelerden biri. Bizler itfaiye gruplarının bu bölgelerde yer alması konusunda son derece titiziz. İtfaiye araçlarının geçebileceği hiçbir alanın engellemesine olanak sağlamıyoruz. Sizlerin organize bölgelerine ilginiz bizleri cesaretlendirdi ve biz de bu örneğin içerisinde yer almak istedik. Güvenli ve yeşil bir organize sanayi bölgesi yaratmak istiyoruz" dedi.

İŞ BİRLİĞİ PROJELERİNİN 7'İNCİSİ

Sanayi bölgeleriyle iş birliği protokollerinin 7'incisini imzalayan İzmir Büyükşehir Belediyesi BAYOSB'de 3 araçlık 12 kişinin barınacağı bir itfaiye grubu oluşturacak. Kemalpaşa BAYOSB'de yer alacak itfaiye grubunun içerisinde eğitim salonu, santral, amir odası, mutfak, yemek odası, spor salonunun yanı sıra denetim önleme hizmetleri de yer alacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve sanayicilerin iş birliği sayesinde Menderes İTOB, Pancar, Kemalpaşa KOSBİ, Aliağa ALOSBİ organize sanayi bölgelerinde itfaiye grubu oluşturuldu. Menemen İZBAŞ, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde de itfaiye grupları oluşturulması için çalışmalar başladı.