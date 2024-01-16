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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kemeraltı Çarşısı'nda Yangın Önlemleri Aldı - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kemeraltı Çarşısı'nda Yangın Önlemleri Aldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda olası yangınlara hızlı müdahale edebilmek için yangın dolapları yerleştirdi ve esnafa yangın eğitimi verdi. İtfaiye ekiplerine su sağlayan hidrantlar yenilendi ve bölgedeki kritik noktalara yangın dolapları yerleştirildi. Esnaf, aldığı eğitimle yangına müdahale konusunda donanımlı hale geldi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kemeraltı Çarşısı\'nda Yangın Önlemleri Aldı
16.01.2024 - 12:57,
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, her gün binlerce yurttaşın ziyaret ettiği Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda çıkabilecek yangınlara hızla müdahale edebilmek için 12 noktaya yangın dolabı yerleştirdi ve esnafa yangın eğitimi verdi. Çarşı esnafı itfaiye ekiplerinden aldığı eğitim sayesinde yangına karşı donanımlı hale geldi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı insan yoğunluğu ve dar sokaklar nedeniyle olası yangınlara müdahalede zaman kaybetmemek için Kemeraltı'nda özel önlem aldı. İtfaiye ekiplerine su sağlayan hidrantlar İZSU Genel Müdürlüğü iş birliği ile Kemeraltı altyapı yenileme çalışmaları kapsamında yer üstüne alındı. Bölgedeki 12 kritik noktaya içinde 50 metrelik kauçuk sert plastik hortum ile uzak mesafeler için dört adet 25'er metrelik bez hortum bulunan yangın dolabı yerleştirildi ve esnafa yangına müdahale eğitimi verdi.

"ESNAF YANGININ BÜYÜMESİNİ ENGELLEYECEK"

İtfaiye Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından verilen eğitimlerde esnafa yangın dolaplarının içinde yer alan yangın söndürme cihazlarının kullanımı uygulamalı olarak anlatıldı. Çarşı esnafından bölge sorumluları belirlendi. Yangında önce bu kişiler, kendilerine verilen şifreyi girerek dolaplarda bulunan hortumlarla yangına müdahale edecek. Yangın dolaplarını Selçuk Şirince ile Alaçatı'nın ardından şimdi de Kemeraltı'na yerleştirdiklerini söyleyen İtfaiye Dairesi Başkanı İsmail Derse, "Buradaki tehlikeleri ve riskleri görüp ona önlem almak istedik. Esnafımıza da eğitim verdik. Esnafın olası bir yangında önce 112 Acil Çağrı Merkezini araması gerekiyor. Daha sonra esnaf  'Yangın var' diye bağırarak herkesi uyaracak. Varsa alarm butonuna basacak ve en yakınındaki yangın söndürme tüpü ile yangına müdahale edecek. veya yangın dolabındaki malzemelerle müdahale edecek. Yangının büyümesini engelleyecek" dedi.

"ÇOK VERİMLİ BİR ÇALIŞMA OLDU"

Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin de İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu adımı atmasının kendilerini çok mutlu ettiğini vurguladı. Girgin, "Her şeyi devletten ve belediyeden bekleme dönemi artık geçti. Herkes kendi sokağına, yaşadığı bölgeye sahip çıkmalı. Çok verimli bir çalışma oldu" diye konuştu.

"İLK MÜDAHALENİN YAPILMASI AÇISINDAN BÜYÜK ÖNEMİ VAR"

Daha önce yangına müdahale etme konusunda hiç eğitim almadığını anlatan esnaf Serkan Baltacı ise "Bu dolapların işyerlerimiz ve kendi can güvenliğimiz için, profesyonel ekip gelmeden önce ilk müdahalenin yapılması açısından büyük önemi var. Bence çok güzel bir çalışma oldu. Aldığımız eğitimle yangın söndürme cihazlarını nasıl kullanacağımızı öğrendik. Umarım böyle bir sorunla karşılaşmayız. Ama olur da karşılaşırsak artık bu konuda bilgimiz var" dedi.

"YANGINA MÜDAHALE KONUSUNDA HİÇ BİLGİM YOKTU"

Kemeraltı esnafı Mehmet Özgönül de yangın veya yanıcı madde ile ilgili hiç temel bilgisinin bulunmadığını ifade ederek, "Geçen yaz Çeşme'de bir araç yanmıştı ve yangın yeni başladığı halde ben de dahil kimse söndüremedi. Söndüremediğiniz için orman da yandı. Çok üzülmüştüm. Bundan dolayı da eğitime özellikle katılmak istedim. Bilgi alıp, bir daha böyle bir durum yaşanırsa faydalı olmak istedim. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"İŞYERİNDE DURAN YANGIN TÜPÜNÜN NASIL KULLANILDIĞINI BİLMİYORDUK"

Esnaflardan Tuncay Ekici 54 yaşında olduğunu ve hayatında ilk kez böyle bir eğitim aldığını belirterek, "32 yıldır aynı dükkanda esnafım. Yangın tüpümüz var. Sürekli bakıyoruz ama nasıl kullanıldığını bilmiyorduk. Bugün bu yangın tüpünün nasıl kullanıldığını öğrendik. Yangında önce ne yapacağımızı öğrendik. Hiçbir şey bilmeden bir yangın olduğunda müdahale etmeye çalışıyorduk.  Bunun ne kadar tehlikeli olduğunu öğrendik. Aldığımız bu eğitim tüm hayatımız için de çok faydalı oldu" dedi.

Kaynak: ANKA
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