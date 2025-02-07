İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak Tüneli'nde 7/24 Güvenlik Denetimi Sağlıyor - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak Tüneli'nde 7/24 Güvenlik Denetimi Sağlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak Tüneli\'nde 7/24 Güvenlik Denetimi Sağlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, günde 40 bin aracın geçtiği Konak Tüneli'nde güvenli yolculuk için 7 gün 24 saat kameralarla denetim yapıyor. Acil durumlarda hızlı müdahale için gereken tüm önlemler alınıyor.

07.02.2025 11:43  Güncelleme: 11:45
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak Tüneli'nde güvenli yolculuk için denetimlerini sürdürüyor. Yaşanabilecek kaza ve acil durumlara hızla müdahale edebilmek için tünel 7 gün 24 saat kameralarla izleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi denetimindeki 1674 metre uzunluğundaki Konak Tüneli'nde güvenli ve konforlu sürüş için gerekli tüm önlemler alınıyor. Ayda 1 milyonu aşkın aracın geçtiği, Konak ile Yeşildere Caddesi'ni birbirine bağlayan Konak Tüneli'nin işletmesini İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na bağlı İzmir Ulaşım Merkezi Şube Müdürlüğü Konak Tüneli İşletme Şefliği yapıyor. Şeflikte kameralarla yapılan kontrollerle; olası bir araç yangını, kazası, arızası ve acil durumlara anında müdahale ediliyor. Tünel şefi yönetimindeki ekipte; elektrik-elektronik mühendisi, makina mühendisi, elektrik-elektronik tekniker ve teknisyenleri, ofis çalışanları ile acil durum personeli görev yapıyor.

Konak Tüneli İşletme Şefliği'nin görevleri neler?

Tünel Şefliği 7 gün 24 saat hizmet veriyor. Ekip vardiya sistemiyle çalışıyor. Kontrol merkezi trafiği sürekli takip ediyor. Elektrik, elektronik ve mekanik sistemlerin düzenli bakımı yapılıyor. Olası arızalara anında müdahale ediliyor. Bunların yanı sıra şefliğin sorumlulukları arasında acil durumlarda trafiğin kesilmesi, şerit kapatılması, çeşitli acil durum senaryolarına hazırlık da bulunuyor. Uyarı işaretlerinin, yangın dolaplarının, kaldırımların, iki tüp arasındaki geçişin ve acil durum butonlarının kontrolü, güvenliği ve temizliği de şefliğin görevleri arasında.

Çilingir: "Günlük 40 bin aracın güvenli geçişi sağlanıyor"

Konak Tüneli'nden günde 40 bin aracın geçiş yaptığı kent içi önemli bir arter olduğunu belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Tolga Çilingir, "Günümüz teknolojisine uygun enerji besleme sistemi, aydınlatma, anons, araç sayımı gibi telekontrol sistemi mevcut. Bunlar trafiğin aksamaması, araç, sürücü ve yolcu güvenliği açısından da önemli sistemler. Sistemin sık sık bakım ve onarımını da yaparak tünelden araçların güvenle geçişini sağlıyoruz" diye konuştu.

Yalçınkaya: "7 gün 24 saat ekiplerimiz çalışıyor"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'na bağlı İzmir Ulaşım Merkezi Şube Müdürü Özgür Yalçınkaya, "Herhangi bir yangın ya da acil durum olması durumunda kontrol odasındaki arkadaşlarımız ve elektromekanik sistemlerin tespitinin hemen ardından araçlarla olay yerine intikal ederek gerekli güvenlik önlemlerini alıyoruz. Yangın gibi bir sıkıntı yaşanması durumunda da; algılayıcı sistemle yangın algılanıyor ve orada kuru kimyevi tozla müdahale oluyor. Sistem içinde yer alan yangın su sistemiyle de yangına müdahale sağlanıyor. Trafikle ilgili sorun olduğunda da acil müdahale ekibimiz olay yerine geçip trafik güvenliğini alıyor. Trafik ekiplerimiz 7 gün 24 saat 3 vardiya olarak görev yapıyor. 4 ekibimiz var, her bir ekibimiz 7 kişiden oluşuyor. Vardiya sistemiyle çalışıyoruz. 7 gün 24 saat hem kontrol odasında hem de acil müdahalede personelimiz bulunuyor" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak Tüneli'nde 7/24 Güvenlik Denetimi Sağlıyor - Son Dakika

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