İzmir Büyükşehir Belediyesi, Köy Enstitüleri\'nin 84. Yıl Dönümü Etkinliği Düzenliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin aydınlanma merkezleri Köy Enstitüleri'nin kuruluş yıl dönümü için "84. Yıl Dönümünde Köy Enstitüleri" adlı etkinlik düzenliyor. 19 Nisan'da Ahmed Adnan Saygun Sanal Merkezi'ndeki programda gazeteci-yazar Merdan Yanardağ ve Zülal Kalkandelen konuşmacı olacak. Prof. Dr. İoanna Kuçuradi'ye "2024 Aydınlanma Onur Ödülü" sunulacak.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin aydınlanmasının en önemli adımlarından biri olan ve 1954 yılında kapatılan Köy Enstitüleri'nin kuruluş yıl dönümünde, o dönemin ruhunu yaşatacak bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Arşivi, Müzeler ve Kütüphaneler Müdürlüğü ve Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği (YKKED) iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, 19 Nisan Cuma günü saat 17.00'de Ahmed Adnan Saygun Sanal Merkezi'nde (AASSM) yapılacak.
"84. Yıl Dönümünde Köy Enstitüleri" adlı etkinlikte "Başkaldırıdan Felsefeye, İoanna Kuçuradi" adlı kısa belgesel gösteriminin ardından, Prof. Dr. İoanna Kuçuradi'ye "2024 Aydınlanma Onur Ödülü" sunulacak. Kuçuradi video görüntü ile programa katılacak. YKKED Genel Başkanı Gökhan Bal, bu ödülün anlamı ve İoanna Kuçuradi'ye sunulmasına ilişkin bir konuşma yapacak. Ayrıca etkinlikte Prof. Dr. Kemal Kocabaş da söz alarak; "Dünden Bugüne Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği"ni anlatacak. Genel sunumun Tuğrul Keskin tarafından yapılacağı "84. Yıl Dönümünde Köy Enstitüleri" etkinliğinin açılışında, "YKKED Mandolin Orkestrası" da sahne alacak. Etkinlik programı kapsamında Oğuz Makal'ın "Gönen Köy Enstitüsü Aydınlığında Annem Öğretmen Zeynep Makal" sergisi gezilebilecek. Program, Adasu Akın dinletisiyle sona erecek.
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