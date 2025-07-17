İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nde İşten Çıkarılan İşçiler Eylemde

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işten çıkarılan işçiler, 9'uncu gününde de belediye binası önünde eylemlerini sürdürüyor.

İZDOĞA, İZBETON ve İZULAŞ şirketlerinde işten çıkarılan işçiler, eylemlerinin 9. gününde Konak'taki İzmir Büyükşehir Belediyesi Egemenlik binası önünde bir araya geldi. Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Belediye-İş) yöneticileri ve çok sayıda sendika üyesinin de destek verdiği eylemde işçiler, sloganlar atarak tepkilerini dile getirdi.

" Cemil Tugay, baskı ve tehditle hakkımızı alıyor"

İşçiler adına açıklama yapan Belediye İş 2 No'lu Şube Başkanı Savaş Atalay, "Şu anda işçi arkadaşlarımız direniyor, mücadelesine ve ekmeğine sahip çıkıyor. Burada haksız bir işçi çıkarımı var. Biz toplu sözleşmemizi bitireli 17 ay oldu. Cemil Tugay, 'Toplu sözleşmeden geri atacaksınız, yoksa ben bin kişiyi işten çıkartacağım' diyor. Yani sendikaların diz çökmesini istiyor, 'Benim dediğim olacak' diyor. Mevcut olan bir toplu sözleşme var ve buna mahkemeler bile karışamıyor. Mahkemeye verip durdurma kararı istediler, buna ret geldi. Yani mahkemenin bile ret kararı varken, Cemil Başkan baskıyla, tehditle bizleri eline almaya çalışıyor. Şu anda eylül ayında alacağımız bir enflasyon farkı var. Ayrıca işe devam primi ve teşvik primi var. Bu maddeler, idari maddelerdir. Bu maddeler 2005 yılından beri olan maddelerdir. 6 ay sonra toplu sözleşmemiz var; otururuz müzakere ederiz. Ama resmen dayatma ve tehditle bunu geri almaya çalışıyor" dedi.

"Çocuğuna harçlık veremeyen emekçiler"

İşten çıkartılan işçilerden Onur Cengiz, "Hep beraber, omuz omuza mücadelemizi sürdürüyoruz. Bugün arkadaşlarımıza, yarın hepimize. Mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Biz emeğimizi geri istiyoruz" diye konuştu.

İşten çıkartılan bir işçinin eşi olan Alev Bozkır ise, "Eşim 14 yıldır belediye bünyesinde çalışıyordu ve hiçbir sıkıntısı yoktu, en çok çalışan elemanlardan biriydi. Bir akşam mesai saati dışında misafirlikteyken bir telefon geldi ve eşimin işten çıkartıldığı söylendi. O an başımızdan aşağı kaynar sular döküldü. Biz de hakkımızı savunmaya geldik. Kirasını ödeyemeyen, çocuğuna harçlık veremeyen emekçiler burada" açıklamasında bulundu. - İZMİR