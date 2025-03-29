İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Kadın ve Çocuklara Ücretsiz Kuaförlük Hizmeti - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Kadın ve Çocuklara Ücretsiz Kuaförlük Hizmeti

İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nden Kadın ve Çocuklara Ücretsiz Kuaförlük Hizmeti

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Agora Kadın Dayanışma Merkezi'nde kadın ve çocuklara yönelik ücretsiz kuaförlük hizmeti sunmaya başladı. Hizmet büyük ilgi gördü, aylar içinde yaklaşık 100 kişi faydalandı.

29.03.2025 10:03  Güncelleme: 10:08
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Agora Kadın Dayanışma Merkezi'nde kadın ve çocuklara yönelik ücretsiz kuaförlük hizmeti başlattı. Saç kesimi ve fön çekiminin yapıldığı merkezde bayram öncesi büyük yoğunluk yaşandı.

Ekonomik şartları göz önünde bulundurarak pek çok farklı alanda ücretsiz hizmetlerini artıran İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Agora Kadın Dayanışma Merkezi'nde Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü'nün desteğiyle kadın ve çocuklara ücretsiz kuaförlük hizmeti vermeye başladı. Merkezin bir odası kuaför salonu olarak tasarlandı. Şubat ayında başlayan hizmetten, bugüne dek yaklaşık 100 kişi faydalandı. Saç kesimi ve fön çekiminin yapıldığı merkezde şimdi de Ramazan Bayramı öncesi büyük yoğunluk yaşandı.

Randevu ile hizmet veriliyor

Merkezde kuaför olarak görev yapan Özlem Görmüşoğlu, "Merkez üyelerinin yanı sıra okullara, muhtarlıklara hizmetimizle ilgili duyuru yapıyoruz. Randevu sistemiyle kadınlar ve çocuklara saç kesimi ile fön çekimi hizmeti veriyoruz. Ücretsiz hizmet verdiğimiz için vatandaşlar da çok mutlu" dedi. Görmüşoğlu, randevu oluşturmak isteyenlerin 0232 293 60 09 numaralı telefonu aramaları gerektiğini sözlerine ekledi.

"Kuaförümüz çok iyi"

Bayram öncesinde saçlarını kestiren Necla Çakar, "Kuaför fiyatları çok pahalı. Burası ücretsiz hizmet veriyor ve çok memnunuz. Bu benim ikinci gelişim. Bayram öncesi saçlarımı kestirdim. Burayı herkese tavsiye ediyorum. Kuaförümüz çok iyi, yapılan işlemleri çok beğendim" diye konuştu.

"Böyle bir konfor beklemiyordum"

Bayram öncesinde saç kesimi ve fön çekimi hizmeti alan Yasemin Kaya isimli vatandaş da "Ballıkuyu Mahalle Muhtarımız mesaj olarak bu hizmeti paylaşmıştı. Annem görmüş ve 'Kızım sen de faydalan' diye bana yollamıştı. Arayıp randevu aldım. Böyle bir hizmet sağlandığı için çok teşekkür ederim. Güvenemediğim için normalde saçlarımı kendim kesiyorum ama İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin güvencesinde olduğu için denemek istedim. Çok memnun kaldım. Böyle bir konfor beklemiyordum" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Kadın ve Çocuklara Ücretsiz Kuaförlük Hizmeti - Son Dakika

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