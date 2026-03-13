Cemil Tugay'dan Elektrik Fabrikası Açıklaması: İdari ve Hukuki İtirazları Yapacağız
Cemil Tugay'dan Elektrik Fabrikası Açıklaması: İdari ve Hukuki İtirazları Yapacağız

13.03.2026 21:58  Güncelleme: 23:19
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, tarihi Elektrik Fabrikası'nın bulunduğu alanın imar planı değişikliğine karşı olduklarını belirtti. Başkan Tugay, bu kararın kültürel mirasa zarar vereceğini ifade etti ve hukuki itiraz süreçlerinin başlatılacağını açıkladı.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kentin simge yapılarından tarihi Elektrik Fabrikası'nın bulunduğu alanın imar planı değişikliğiyle yüksek yapılaşmaya açılmasına karşı olduklarını söyledi. Alınan kararın yanlış olduğunu ifade eden Başkan Tugay, Elektrik Fabrikası'nın kent tarihi açısından büyük önem taşıdığını, idari ve hukuki açıdan bütün itirazları yapacaklarını dile getirdi.

Basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Alsancak'taki tarihi Elektrik Fabrikası'nın bulunduğu alanla ilgili Cumhurbaşkanı Kararıyla plan değişikliğine gidilmesi ve bölgenin "Ticaret-Turizm Alanı, Özel Proje Alanı ve Yol" olarak düzenlenmesini eleştirdi. Buna benzer kararların tamamında olduğu gibi, esas olarak karşı olduğu şeyin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, yerel yönetimin görüşü alınmadan karar verilmesi olduğunu ifade eden Başkan Tugay, şunları söyledi:

"Biz her zaman diyaloğa açığız. Şehrimizin yararına olacak her türlü planlama ve çalışmada yer almaya hazırız. Bu, TOKİ'nin yapacağı konutlar için seçeceği yerler açısından da geçerlidir, başka yerlerde yapılan plan çalışmaları için de geçerlidir. Maalesef yine yanlış bir karar verildi. O bölge tarih açısından çok önemli bir bölge. Elektrik Fabrikası, kentin kültür mirası açısından önemli bir yapı. Verdikleri imar planı kararında Elektrik Fabrikası'nın kendisini koruyor gibi görünüyorlar ama hemen onun çevresindeki boş alanda yoğun bir imar kararı verdiler, dönüşüm kararı aldılar. Bu da bu binanın işlevini ve çevresini kaybetmesi anlamına gelir. Türkiye'de başka yer mi kalmadı da gidip bu kadar tarihi açıdan önemli bir yapının bulunduğu, bu kadar hassas bir bölgede yapılaşma yapılmak isteniyor? Ancak son iki yılda açılan davalarla bunların iptal edilebildiğini gördük."

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, idari ve hukuki bütün itirazları yapacaklarını söyledi.

"Limanı işletmeye talip olabiliriz"

Alsancak Limanı'nın daha verimli bir şekilde çalışmasını istediklerini ancak bunun limanın arkasındaki alanı ranta açarak yapılamayacağını vurgulayan Başkan Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak İzmir Limanı'nı işletmeye de talibiz ama bununla ilgili şartların oluşmadığı ortada" dedi.

Bölgeyle ilgili nitelikli bir planlama yapmak gerektiğinin altını çizen Başkan Tugay, "Bölgede farklı mülkiyet sahipleri olabilir, farklı yatırımcılar olabilir. Limanın eski gücünü kaybetmiş olması başka bir konu. Limanın kendisinin ve arkasındaki bölgenin ranta açılması ise bambaşka bir konu. Biz isteriz ki İzmir Alsancak Limanı çalışsın, daha verimli olsun, daha aktif bir limana dönüşsün. Ama bu, arka kesimdeki alanı ranta açarak olmaz. Limanın kendisini de bir rant alanı olarak görmek doğru değildir" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Cemil Tugay, Belediye, Ulaşım, Çevre, Yerel

Son Dakika Yerel Cemil Tugay'dan Elektrik Fabrikası Açıklaması: İdari ve Hukuki İtirazları Yapacağız - Son Dakika

SON DAKİKA: Cemil Tugay'dan Elektrik Fabrikası Açıklaması: İdari ve Hukuki İtirazları Yapacağız - Son Dakika
