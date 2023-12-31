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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Destek Programı İçin Web Sitesi Açtı - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Destek Programı İçin Web Sitesi Açtı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi yurttaşların sosyal destek programlarına kolayca başvurabilmesini, dayanışmayı büyütmek isteyenlerin ise kolayca bağışta bulunabilmesini sağlayacak bir web sitesi olan bizvariz.izmir.bel.tr'yi kullanıma açtı. İhtiyaç sahibi yurttaşlar başvurularını yapabilir, başvuru durumunu sorgulayabilirken, dayanışmayı büyütmek isteyenler eşya bağışı başvurularını da web sitesi üzerinden yapabilecekler. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ise yurttaşlarla doğrudan iletişime geçerek süreçleri hızlandıracak ve destek ödemelerini duyuracak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Destek Programı İçin Web Sitesi Açtı
31.12.2023 - 15:42,
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi yurttaşların sosyal destek programlarına kolayca başvurabilmesini, dayanışmayı büyütmek isteyenlerin ise kolayca bağışta bulunabilmesini sağlayacak bizvariz.izmir.bel.tr web sitesini kullanıma açtı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentteki dayanışmayı büyütmek için "Biz varız, yanındayız" diyerek web sitesi kurdu. İhtiyaç sahibi yurttaşlar "bizvariz.izmir.bel.tr" adresi üzerinden sosyal destek başvurularını yapabilecek, başvuru durumunu sorgulayabilecek, öğrenciler ücretsiz çamaşırhane ve nakliye hizmetleri için randevu oluşturabilecek. Ayrıca dayanışmayı büyütmek isteyenler, eşya bağışı başvurularını da web sitesi üzerinden yapabilecek.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yurttaşlar ile doğrudan iletişime geçerek tüm süreçlerin hızlandırılmasını sağlayacak. Hizmet almak isteyen İzmirliler, tüm sorularına kolayca yanıt bulabilecek. Ayrıca, destek ödemeleri yine web sitesi üzerinden duyurulacak.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Destek Programı İçin Web Sitesi Açtı - Son Dakika
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