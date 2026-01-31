İzmir Büyükşehir'den Tramvay Kazasıyla İlgili Açıklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

İzmir Büyükşehir'den Tramvay Kazasıyla İlgili Açıklama

31.01.2026 18:17  Güncelleme: 00:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 13 Aralık 2025 tarihinde Karşıyaka'da tramvayın çarpması sonucu ağır yaralanan 18 yaşındaki Birgül Can ile ilgili ihmal iddialarını yanıtladı. Belediye, Metro AŞ'nin kusuru olmadığını ve ailenin her gün arandığını belirtti.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka'da 13 Aralık 2025 tarihinde tramvayın çarpması sonucu ağır yaralanan 18 yaşındaki Birgül Can'la ilgili ihmal iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Kazada Metro AŞ'nin kusuru bulunmadığı, kazazedenin ailesiyle her gün telefonla görüşüldüğü ve hastanenin ziyaret edildiği belirtilen açıklamada, "Tedavi altında olan Birgül Can için elimizden ne gelirse her zaman yapmaya hazırız" denildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçen aralık ayında Karşıyaka'da tramvayın çarpması sonucu ağır yaralanan ve yoğun bakımda olan 18 yaşındaki lise öğrencisi Birgül Can ile ilgili yeterli önlem alınmadığı ve kaza sonrasındaki süreçte yetkililerin aile ile yeterince ilgilenmediği yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, kaza ile ilgili Metro AŞ'de bir kusur olmadığı, kazanın ardından ailenin her gün arandığı ya da hastanenin ziyaret edildiği, ocak ayı itibarıyla kazazedenin ebeveynlerine telefonla ulaşılamaması üzerine, Birgül Can'ın hastane personeli aracılığıyla uzaktan takip edildiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"13.12.2025 tarihinde saat 22.35'te Atakent kavşağında meydana gelen olay sonrasında tramvay kamera kayıtları incelendiğinde, sürücünün hemzemin geçide girmeden hızını düşürdüğü, hemzemin geçidin hemen bitimindeki yaya geçidi olmayan noktadan bir kişinin telefonuyla meşgul bulunduğu esnada yolun içine girdiği anlaşılmaktadır. Bu nokta ulaşım koordinasyon merkezi tarafından bir yaya geçidi olarak tanımlanmadığı için yayalara yönelik bir trafik düzenlemesi ve trafik ışığı yoktur. Geçit üzerinde yayanın bulunduğunu gören tramvay sürücüsü gerekli tepkileri zamanında verse de saatte 26 kilometre ile çarpma gerçekleşmiştir. Kaza ile ilgili trafik polis kaydı da yayanın tam kusurlu olduğunu belirtmektedir. Olay sonrası Metro AŞ yetkilileri ilk gün yoğun bakım önünde aile ile birlikte beklemiş, ayrıca kaza anındaki araç kamera kayıtları gösterilmiştir. Yetkililer kazazedenin ailesi ile her gün telefonla görüşmüş ya da hastane ziyareti gerçekleştirmiştir. Aileye isterlerse hastane ile evleri arasında ulaşım desteği verilebileceği söylenmiştir. Ocak ayı itibarıyla kazazedenin ebeveynlerine Metro AŞ yetkilerinin telefonla ulaşamaması üzerine, kazazede kızın durumu hastane personeli aracılığıyla uzaktan takip edilmeye başlanmıştır. Olayın nedeni ne olursa olsun bizler için çok üzücü bir olaydır. Tedavi altında olan Birgül Can için elimizden ne gelirse her zaman yapmaya hazırız."

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Karşıyaka, Güvenlik, Ulaşım, Aralık, İzmir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir Büyükşehir'den Tramvay Kazasıyla İlgili Açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, Küba’ya petrol satan ülkeleri tehdit etti Trump, Küba'ya petrol satan ülkeleri tehdit etti
Ülke alarma geçti Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu Ülke alarma geçti! Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu
Epstein dosyasından Trump’ı suçlayan Elon Musk’ın kendisi çıktı “Adaya ne zaman gidelim“ diye sormuş Epstein dosyasından Trump'ı suçlayan Elon Musk'ın kendisi çıktı! "Adaya ne zaman gidelim" diye sormuş
Konut kredilerinde yeni dönem: Birinci-ikinci el ayrımı kaldırıldı, azami kredi tutarı yükseltildi Konut kredilerinde yeni dönem: Birinci-ikinci el ayrımı kaldırıldı, azami kredi tutarı yükseltildi
Trabzonspor Antalya’dan 1 puan ile döndü Trabzonspor Antalya'dan 1 puan ile döndü
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı’na yeni isim Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na yeni isim

23:14
Sergen Yalçın’dan hakem tepkisi ve transfer açıklaması
Sergen Yalçın'dan hakem tepkisi ve transfer açıklaması
22:43
Güler Sabancı da Tarkan hayranı, konsere bandanası ile katıldı
Güler Sabancı da Tarkan hayranı, konsere bandanası ile katıldı
22:06
Trump’tan İran açıklaması: Bölgedeki müttefiklere planımızı asla söyleyemeyiz
Trump'tan İran açıklaması: Bölgedeki müttefiklere planımızı asla söyleyemeyiz
21:59
Beşiktaş geriden gelip kazandı
Beşiktaş geriden gelip kazandı
21:43
Mika Raun Can, kadın cezaevine götürüldü
Mika Raun Can, kadın cezaevine götürüldü
21:06
Sedat Peker, şehit ailesine ev hediye etti
Sedat Peker, şehit ailesine ev hediye etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2026 01:16:24. #7.11#
SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir'den Tramvay Kazasıyla İlgili Açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.