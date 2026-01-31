İzmir Büyükşehir'den Tramvay Kazasıyla İlgili Açıklama

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka 'da 13 Aralık 2025 tarihinde tramvayın çarpması sonucu ağır yaralanan 18 yaşındaki Birgül Can'la ilgili ihmal iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Kazada Metro AŞ'nin kusuru bulunmadığı, kazazedenin ailesiyle her gün telefonla görüşüldüğü ve hastanenin ziyaret edildiği belirtilen açıklamada, "Tedavi altında olan Birgül Can için elimizden ne gelirse her zaman yapmaya hazırız" denildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçen aralık ayında Karşıyaka'da tramvayın çarpması sonucu ağır yaralanan ve yoğun bakımda olan 18 yaşındaki lise öğrencisi Birgül Can ile ilgili yeterli önlem alınmadığı ve kaza sonrasındaki süreçte yetkililerin aile ile yeterince ilgilenmediği yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, kaza ile ilgili Metro AŞ'de bir kusur olmadığı, kazanın ardından ailenin her gün arandığı ya da hastanenin ziyaret edildiği, ocak ayı itibarıyla kazazedenin ebeveynlerine telefonla ulaşılamaması üzerine, Birgül Can'ın hastane personeli aracılığıyla uzaktan takip edildiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"13.12.2025 tarihinde saat 22.35'te Atakent kavşağında meydana gelen olay sonrasında tramvay kamera kayıtları incelendiğinde, sürücünün hemzemin geçide girmeden hızını düşürdüğü, hemzemin geçidin hemen bitimindeki yaya geçidi olmayan noktadan bir kişinin telefonuyla meşgul bulunduğu esnada yolun içine girdiği anlaşılmaktadır. Bu nokta ulaşım koordinasyon merkezi tarafından bir yaya geçidi olarak tanımlanmadığı için yayalara yönelik bir trafik düzenlemesi ve trafik ışığı yoktur. Geçit üzerinde yayanın bulunduğunu gören tramvay sürücüsü gerekli tepkileri zamanında verse de saatte 26 kilometre ile çarpma gerçekleşmiştir. Kaza ile ilgili trafik polis kaydı da yayanın tam kusurlu olduğunu belirtmektedir. Olay sonrası Metro AŞ yetkilileri ilk gün yoğun bakım önünde aile ile birlikte beklemiş, ayrıca kaza anındaki araç kamera kayıtları gösterilmiştir. Yetkililer kazazedenin ailesi ile her gün telefonla görüşmüş ya da hastane ziyareti gerçekleştirmiştir. Aileye isterlerse hastane ile evleri arasında ulaşım desteği verilebileceği söylenmiştir. Ocak ayı itibarıyla kazazedenin ebeveynlerine Metro AŞ yetkilerinin telefonla ulaşamaması üzerine, kazazede kızın durumu hastane personeli aracılığıyla uzaktan takip edilmeye başlanmıştır. Olayın nedeni ne olursa olsun bizler için çok üzücü bir olaydır. Tedavi altında olan Birgül Can için elimizden ne gelirse her zaman yapmaya hazırız."