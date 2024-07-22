İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yalnız Yaşayan ve Engelli Vatandaşlara Sıcak Yemek Ulaştırıyor - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yalnız Yaşayan ve Engelli Vatandaşlara Sıcak Yemek Ulaştırıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yalnız Yaşayan ve Engelli Vatandaşlara Sıcak Yemek Ulaştırıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yalnız yaşayan ve yemek yapmakta zorlanan yaşlı yurttaşlar ve engelli bireylerin evlerine her gün sıcak yemek ulaştırarak hayatlarını kolaylaştırıyor. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı aşevi bu yıl 9 bin 500 kişilik yemeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

22.07.2024 09:53  Güncelleme: 09:55
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, yalnız yaşayan ve yemek yapmakta zorlanan yaşlı yurttaşlar ve engelli bireylerin evlerine her gün sıcak yemek ulaştırarak hayatlarını kolaylaştırıyor. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı aşevi bu yıl 9 bin 500 kişilik yemeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Cemil Tugay'ın yaşanan ekonomik krizde düşük gelirli ve dezavantajlı yurttaşlara yönelik sosyal yardımları en üst seviyeye çıkarma hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Aşevleri Şube Müdürlüğü, dayanışma noktalarına, kadın sığınma ve güçsüzler evine, özel öğretim okulları, dernekler ve halk eğitim merkezlerine, eğitim öğretim döneminde de üniversite öğrencilerine toplam 15 bin kişilik sıcak yemek ulaştırıyor. Yalnız yaşayan ve yemek yapmakta zorlanan yaşlı yurttaşlar ile engelli bireylerin evlerine de her gün sıcak yemek götürüyor.

Gıda mühendislerinin kontrolünde sağlıklı menü

İzmir Büyükşehir Belediyesi Aşevi'nde, gıda mühendislerinin belirlediği sağlıklı menüler, hijyen kurallarına uyularak titizlikle hazırlanıyor. Aşevi çalışanları günlük kalori hesabını göz önüne alarak haftanın her günü birbirinden lezzetli yemekleri pişiriyor. Hazırlanan yemekler ihtiyaç sahibi yaşlı ve engelli vatandaşlara aşevine ait araçlar ile ulaştırılıyor. Elden teslim edilen yemeklerin dağıtımında gizlilik prensibi de dikkatle uygulanıyor. Aşevinden bu yıl 9 bin 500 engelli ve yaşlı yurttaşa öğle yemeği ulaştırıldı.

İhtiyaç sahibi vatandaşlar için başvuru yolları

Yaşlı ve engelli vatandaşlar, yemek ihtiyaçları ile ilgili taleplerini HİM üzerinden veya bizvariz.izmir.bel.tr internet adresinden iletiyor. Gelen talepler, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğü'nce inceleniyor. Maddi yetersizlik durumu, engelli belgesi ve yaş durumu gibi kriterler göz önünde bulunduruluyor.

Kimse yatağa aç girmesin

İzmir Büyükşehir Belediyesi, aşevi aracılığıyla Eşrefpaşa Hastanesi, Zübeyde Hanım Huzurevi, Güçsüzler Evi, kadın sığınma evleri (haftanın 7 günü), ihtiyaç sahibi yurttaşların yaşadığı mahallelerde hizmet veren 11 dayanışma noktası, Gültepe Kültür Merkezi (haftanın 5 günü), özel eğitim okulları, dernekler ve halk eğitim merkezleri (haftanın 6 günü), eğitim öğretim döneminde devlet üniversitelerinde okuyan öğrenciler olmak üzere 15 bin kişiye sıcak yemek ulaştırıyor. Kış aylarında üniversite öğrencilerine ise bin kişilik sıcak çorba ikramında bulunuyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yalnız Yaşayan ve Engelli Vatandaşlara Sıcak Yemek Ulaştırıyor - Son Dakika

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