İzmir Büyükşehir Belediyesi Zeytincilere Bordo Bulamacı Desteği Sağladı

Yerel

İzmir Büyükşehir Belediyesi, zeytinde 'Halkalı Leke' hastalığıyla mücadele kapsamında, 862 üreticiye yaklaşık 58 ton bordo bulamacı desteği sağladı. Üreticinin girdi maliyetini azaltırken verimi iki katına çıkaran uygulamayla, kimyasal ilaç kullanımının da önüne geçildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ziraat mühendisleri, köy köy gezerek zeytin üreticilerine bordo bulamacı hakkında bilgi verip, kullanımını gösterdi. 2019 yılında başlayan uygulama kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi, Aliağa, Bayındır, Selçuk, Menderes, Karaburun ve Urla'da toplam 862 üreticiye yaklaşık 58 ton bordo bulamacı dağıttı.

"HERKES ÇOK MEMNUN"

Zeytinde verimi ve kaliteyi arttıran uygulamanın son dağıtımı, Urla Kadıovacık'ta yapıldı. İki yıldır bordo bulamacı desteğinden faydalanan Urlalı çiftçiler, verimin artığını söyledi. Kadıovacık Mahalle Muhtarı Ümit Özdemir, "Tunç başkanımızın Başka Bir Tarım Mümkün vizyonuyla başlattığı bordo bulamacı desteğinden faydalandık. Köylü çok memnun. Köyüm adına başkanımıza ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Ürünlerde bir düşme vardı. Verim artınca vatandaş da memnun oldu. Burada birinci tarımsal üretim zeytincilik. Zeytine çok önem veriyoruz. Tunç başkanımız sadece tarım desteklerinde değil, birçok alanda yanımızda oldu. Köyümüze toplu ulaşım geldi. Fidan konusunda, danışmanlık konusunda da bize çok faydalı oldu" diye konuştu.

"ZEYTİNİ ÖYLE GÖRÜNCE BİZ DE MUTLU OLUYORUZ"

Kadıovacıklı üretici Aydın Eren, "Ben çok memnun kaldım. Ağaçların keyfi bile arttı. Leke diye bir şey kalmadı. Geçen sene iki sefer attım, bu sene de iki sefer atacağım. Daha eksikler var, onları devam ettireceğim. Yararlı olduğunu düşünüyorum. Ağaçlar çok değişik bir renk aldı. Eskiden sararıyordu ağaçlar. Zeytini öyle görünce biz de mutlu oluyoruz. Biz, zeytinin yağını satıyoruz, hurmasını satıyoruz. Çoluk çocuk, anne baba yiyoruz hep beraber" ifadelerini kullandı.

"MAHSULÜN İKİ KATINI ALDIK"

Cevat Çağhan, "Ben gerçekten çok memnun kaldım. Verilen destekten dolayı çok teşekkür ederim. Her sene aldığımız mahsulün iki katını aldık. Hem yaprakları güçlendirdi, hem de zeytini yere dökmedi. Her sene döküyordu, bu sene döktürmedi. Tekrar bordo bulamacı atacağız. Destekler devam ederse çok iyi olur" diye konuştu.

"KÜLFETLİYDİ"

Gürkan Özkan ise "Uygulamaya geçen yıl başladık. Yarından itibaren zeytinlerimize yeni uygulamamızı yapacağız. Bizim zeytinimiz susuz yetiştiği için bir yıl var yılı, bir yıl yok yılıydı. Bizde ekipman yoktu, bordo bulamacını almak külfetliydi. Ama hibe olunca çok iyi oldu. Bordo bulamacının içinde kimyasal olmadığı için zararı da yok. Uygulamaya devam edeceğiz" dedi.