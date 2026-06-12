Büyükşehir tasarrufta rekor kırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Büyükşehir tasarrufta rekor kırdı

Büyükşehir tasarrufta rekor kırdı
12.06.2026 09:53  Güncelleme: 10:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediyesi, su, elektrik ve doğal gaz tüketiminde verimlilik uygulamalarıyla büyük tasarruf sağladı. 2026'nın ilk dört ayında su tüketimini yüzde 50 azaltan belediye, 32 bin hanenin bir aylık su ihtiyacına denk tasarruf elde etti. Güneş enerji santrallerinde ise yarım milyon kilovatsaatten fazla elektrik üretildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, su, elektrik ve doğal gaz tüketiminde hayata geçirdiği verimlilik uygulamalarıyla önemli tasarruf sağladı. 2026'nın ilk dört ayında su tüketimini yüzde 50 azaltan belediye, yaklaşık 32 bin hanenin bir aylık su ihtiyacına denk tasarruf elde ederken, güneş enerji santrallerinde yarım milyon kilovatsaatten fazla elektrik üretti.

Kaynak kullanımında tasarrufu öncelik haline getiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, su ve enerji verimliliği uygulamaları, elektrikli araç filosu ve güneş enerjisi yatırımlarıyla sürdürülebilir kent hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı tarafından açıklanan veriler, sürdürülebilir çevre ve kaynak yönetimi alanında yürütülen çalışmaların somut sonuçlarını ortaya koydu. Belediye, su, elektrik ve doğal gaz tüketiminde sağladığı tasarrufun yanı sıra yenilenebilir enerji yatırımları ve elektrikli araç uygulamalarıyla çevreci dönüşümünü güçlendirmeye devam ediyor.

123 bin hanenin bir aylık su tüketimine eşdeğer tasarruf

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin toplam su tüketimi, 2024 yılında 7 milyon 792 bin 926 metreküp iken 2025 yılında 4 milyon 700 bin 952 metreküpe geriledi. Böylece bir yılda 2 milyon 967 bin 714 metreküp su tasarrufu sağlandı. Bu miktarın, dört kişilik aile esas alındığında yaklaşık 123 bin hanenin bir aylık su tüketimine karşılık geldiği belirtildi. 2025 yılında kurumsal su tüketiminde 2024 yılına göre yüzde 40 oranında tasarruf elde edilirken, 2026 yılının ilk dört ayında tüketim 403 bin 467 metreküp olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 812 bin 811 metreküplük tüketime kıyasla yüzde 50'lik düşüş sağlandı. Yılın ilk dört ayında elde edilen su tasarrufunun ise yaklaşık 32 bin hanenin bir aylık su ihtiyacına denk geldiği ifade edildi.

Enerji yönetiminde performans arttı

Elektrik enerjisi yönetimi alanında yürütülen çalışmalar da önemli tasarruf sonuçları ortaya koydu. 2025 yılında kurumsal toplam elektrik tüketiminde 2024 yılına göre yüzde 5.7 oranında tasarruf sağlandı. Belediyenin 2025 yılının ilk dört ayında 15 milyon 550 bin 305 kWh ( kilowatt-saat) olan elektrik tüketimi, 2026'nın aynı döneminde 15 milyon 127 bin 217 kWh oldu. Böylece yaklaşık yüzde 2,7 oranında tasarruf sağlanırken, 423 bin 88 kWh enerji kazanımı elde edildi. Sağlanan bu tasarrufun, yaklaşık 141 hanenin yıllık elektrik tüketimine eşdeğer olduğu bildirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin elektrikli hizmet aracı filosunun çevreci ulaşım hedefi doğrultusunda etkin şekilde kullanılmaya devam ettiği belirtilirken, doğalgaz tüketiminde de 2025 yılının dört aylık dönemine göre bu yıl 19 bin metreküpün üzerinde düşüş olduğu kaydedildi. Belediyenin bina ve tesislerinde toplam 21 güneş enerji santralinden ise 2025 yılında 2 milyonun üzerinde, 2026 yılının ilk dört ayında ise toplam 533 bin 889 kWh elektrik enerjisi üretildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde su ve enerji yönetimi, düzenli takip, veri analizi ve saha denetimleri üzerinden yürütülüyor. Su tüketiminde tüm abonelikler aylık olarak izleniyor, önceki dönemlerle karşılaştırılarak anormallikler tespit ediliyor ve özellikle yüksek tüketimin olduğu birimlerde (park-bahçeler, mezarlıklar) saha ekipleriyle birlikte hızlı müdahale sağlanıyor. Enerji yönetiminde de benzer bir sistem uygulanıyor. Elektrik ve doğal gaz tüketimleri düzenli analiz edilerek farkındalık eğitimleri ve saha kontrolleriyle tüketim düşürülüyor. Ayrıca güneş enerjisi santralleriyle üretim artırılarak enerji ihtiyacının bir kısmı yenilenebilir kaynaklardan karşılanıyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Ekonomi, Enerji, Güneş, Yaşam, Yerel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Yerel Büyükşehir tasarrufta rekor kırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Edip Güvenç Demir Edip Güvenç Demir:
    bu tasarruf diye bir şey yapıyosun ama ortalıkta saygı kalmadı insanlar birbirlerine saygı duymuyolar su elektrik ne demek saygı olsa hepsi çözülür bu gün insana saygı yok yarın su yok elektrik yok hepsi birbirine bağlı ben böyle düşünüyorum 0 0 Yanıtla
  • Serhan Tazrgül Serhan Tazrgül:
    devletin kuralı vardır bu tür işler yapılır ama halk da görüyo mu görmüyo mu daha mühim konu o bence 0 0 Yanıtla
  • Deniz Kurkcu Deniz Kurkcu:
    yahu bu işler neden hep son anda halloluyo ya tasarruf yapıyorsan zaten yapıyorsun niye şimdi haber oldu merak ettim o kadar su elektrik tasarrufu yapılıyosa daha önceden neden böyle değildi ama neyse güzel gelişme tabi 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Aziz Yıldırım’a tebrik telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aziz Yıldırım'a tebrik telefonu
Nişan dönüşü 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı Nişan dönüşü 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Bu maçlar kaçmaz İşte Dünya Kupası’nda nefes kesecek 10 karşılaşma Bu maçlar kaçmaz! İşte Dünya Kupası'nda nefes kesecek 10 karşılaşma
Kılıçdaroğlu geri adım atmadı PM istifaların gölgesinde toplandı Kılıçdaroğlu geri adım atmadı! PM istifaların gölgesinde toplandı
Pakistan ordusuna ait helikopter düştü 22 asker hayatını kaybetti Pakistan ordusuna ait helikopter düştü! 22 asker hayatını kaybetti
Maltepe’deki silahlı saldırıda 5 şüpheli adliyede Maltepe'deki silahlı saldırıda 5 şüpheli adliyede
Meclis Başkanı Kurtulmuş’tan CHP’deki butlan krizine ilişkin net mesaj Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan CHP'deki butlan krizine ilişkin net mesaj

10:47
Meksika maçında milyonları çıldırtan sesin kaynağı ortaya çıktı
Meksika maçında milyonları çıldırtan sesin kaynağı ortaya çıktı
10:40
Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü
Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü
10:33
Kılıçdaroğlu, 7 belediye başkanının ipini çekiyor Hepsinin 2 ortak özelliği var
Kılıçdaroğlu, 7 belediye başkanının ipini çekiyor! Hepsinin 2 ortak özelliği var
10:28
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı
09:46
11 ilde yasa dışı bahis operasyonu 44 şüpheli yakalandı, mal varlıklarına el konuldu
11 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 44 şüpheli yakalandı, mal varlıklarına el konuldu
09:42
Görüntü Türkiye’den Belediye işçisi “Define buldum“ diye sevindi ama...
Görüntü Türkiye'den! Belediye işçisi "Define buldum" diye sevindi ama...
09:04
Beyaz et sektörüne dev operasyon 13 şirkete denetim kayyumu atandı
Beyaz et sektörüne dev operasyon! 13 şirkete denetim kayyumu atandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 10:50:54. #7.13#
SON DAKİKA: Büyükşehir tasarrufta rekor kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.