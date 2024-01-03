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İzmir Çeşme'ye 29 Bin Araç Giriş Yaptı - Son Dakika
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İzmir Çeşme'ye 29 Bin Araç Giriş Yaptı

Üç günlük yılbaşı tatili süresince İzmir'in Çeşme ilçesine 29 binin üzerinde araç giriş yaptı. Çeşme ve Alaçatı, tatilcilerin en çok tercih ettiği yerler arasında yer aldı. Bölgedeki oteller, restoranlar, kafeler ve eğlence mekanları misafirleri ağırladı. Ziyaretçiler hem eğlendi hem de dinlendi. Toplam araç sayısı 29 bin 407 olarak kaydedilirken, çıkış yapan araç sayısı ise 29 bin 452 oldu. Alaçatı gişelerinden giriş yapan araç sayısı 20 bin 644 iken, çıkış yapan araç sayısı 19 bin 967 olarak belirlendi. Çeşme gişelerinden ise giriş yapan araç sayısı 8 bin 763, çıkış yapan araç sayısı 9 bin 485 olarak tespit edildi.

İzmir Çeşme\'ye 29 Bin Araç Giriş Yaptı
03.01.2024 - 11:54,
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Üç günlük yılbaşı tatili için İzmir'in Çeşme ilçesine 29 bini aşkın araç giriş yaptı.

Çeşme ve Alaçatı, yılbaşı tatili için en çok tercih edilen yerlerden oldu. Bölgede bulunan; oteller, restoranlar, kafeler, eğlence mekanları ilçeye gelen misafirleri ağırladı. Bölgeye gelen ziyaretçiler, yılbaşını hem eğlenerek hem de dinlenerek geçirdi. Yılbaşı tatili için İzmir'in Çeşme ilçesi ve Alaçatı'ya gelen toplam araç sayısı, 29 Aralık 2023-1 Ocak 2024 tarihleri arasında 29 bin 407 oldu. Çıkış yapan toplam araç sayısı ise 29 bin 452 olarak kaydedildi. Alaçatı gişelerinden giriş yapan araç sayısı 20 bin 644 iken, çıkış yapan araç sayısı ise 19 bin 967 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan Çeşme gişelerinden giriş yapan araç sayısı 8 bin 763, çıkış yapan araç sayısı 9 bin 485 olarak tespit edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA
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