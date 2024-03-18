İzmir Büyükşehir Belediyesi Ramazan Sofralarında Bereketi Büyütüyor

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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin her sene Ramazan sofralarında bereketi büyütmek için verdiği toplu iftar yemekleri sürüyor. Cumhuriyet Meydanı'nda yarın yapılacak büyük iftar yemeği organizasyonunda tasavvuf müziği dinletisi ve semazen gösterileri de olacak. Ayrıca çocuklar için pamuk şeker ve macun ikramında bulunulacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu Ramazan ayında da iftar bereketini büyütüyor. 12 ilçede 25 farklı noktada toplu iftar yemeği organizasyonu yapan Büyükşehir Belediyesi, yarın Cumhuriyet Meydanı'nda büyük Ramazan sofrasını kuruyor. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek iftar programı için bin 500 kişilik oturma planı oluşturuldu. Meydanda 2 bin 500 kişilik iftar yemeği hazır bulundurulacak. İzmirlilere tasavvuf müziği dinletisi ve semazen gösterileri sunulacak. Ayrıca çocuklar için pamuk şeker ve macun ikramında bulunulacak.

Son iki yıldır Konak Atatürk Meydanı'nda yapılan büyük iftar yemeği organizasyonu, bu yıl İzmir Valiliği'nin güvenlik nedeniyle Konak Atatürk Meydanı'nı etkinliklere kapatması nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'na kaydırıldı.

12 İLÇEDE İFTAR SOFRASI KURULUYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Ramazan ayında kentin dört bir yanında 521 bin kişilik iftar yemeği dağıtılacak. 12 ilçede 25 farklı noktada 70 bin kişilik iftar sofrası kurulacak. İftar programında ney dinletisi de yer alıyor. 11 bölgede hizmet veren Bizİzmir Dayanışma Noktaları'nda ve 12 mahallede ise Ramazan ayı boyunca 450 bin kişilik iftar yemeği verilecek. Bizİzmir Dayanışma Noktaları hafta sonları da açık olacak. Şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları için de yaklaşık 500 kişilik iftar programı düzenlenecek. Ramazan Bayramı öncesi emeklilere ve ihtiyaç sahibi 55 bin 500 haneye İzmir Şehir Kartı aracılığıyla 45 milyon nakdi destek sağlanacak.