İzmir'de 10 Milyonluk Kaçak Akaryakıt Operasyonu - Son Dakika
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İzmir'de 10 Milyonluk Kaçak Akaryakıt Operasyonu

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İzmir'de yapılan operasyonda 250 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

30.01.2025 13:05
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İzmir'de kaçak akaryakıt operasyonu kamerada

Piyasa değeri 10 milyon lira olan 250 ton kaçak atık yağ, toplama yağ ve karışımlı akaryakıt ele geçirildi

İZMİR - İzmir'in Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Torbalı ilçesinde düzenlenen operasyonda piyasa değeri 10 milyon lira olan 250 ton kaçak atık yağ, toplama yağ ve karışımlı akaryakıt ele geçirdi.

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı koordjnesinde Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak atık yağ, toplama yağ ve karışımlı akaryakıt ürünlerinin üretim ve ticaretini önlemeye yönelik yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucu Torbalı'da belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Depo içerisinde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 10 milyon TL olan plastik ve metal tanklar içerisinde 250 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili olarak yakalanan 3 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

İzmir Polisi olarak, akaryakıt kaçakçılığı yaparak devleti büyük ölçüde vergi kaybına uğratan, haksız rekabete yol açan, ayrıca standartlara uygun olmadığı için doğal çevreye ve araçlara ciddi zararlar veren şahıslar ile mücadelenin devam ettiği belirtildi

Kaynak: İHA

Kaçakçılık, Operasyon, Güvenlik, Torbalı, 3-sayfa, Ekonomi, Çevre, Hukuk, Yerel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir'de 10 Milyonluk Kaçak Akaryakıt Operasyonu - Son Dakika

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