İzmir'de 102 Kilo Bonzai Ele Geçirildi

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(İZMİR) - İzmir'de polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 102 kilo 500 gram bonzai ele geçirildi. Operasyonda, yakalanan şüpheli tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suc¸larla Mu¨cadele S¸ube Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Bayrakla ilçesinde bulunan adreste yüklü miktarda uyuşturucu madde olduğu ve uyus¸turucunun torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına dagˆıtılacagˆı tespit edildi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, Z.U.E. isimli şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda 102 kilo 500 gram bonzai ele geçirildi. Şüpheli Z.U.E, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir'de polis ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine karşı yürüttüğü çalışmalarda tek seferde ele geçirilen en yüklü bonzai olduğu bildirildi.