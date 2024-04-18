İzmir\'de 13. Alaçatı Ot Festivali Başladı

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HABER: FATİH ÖZKILINÇ KAMERA: KERİM UĞUR

(İZMİR) İzmir'de Çeşme Belediyesi tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Alaçatı Ot Festivali'nin ilk gününde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli stantları ziyaret ederek üretici ve vatandaşlarla buluştu.

TUGAY: "FESTİVALE ELİMİZDEN GELDİĞİNCE KATKI VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Burada festivalle ilgili değerlendirmelerde bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Bakanı Dr. Cemil Tugay, "Festival kapsamında 'Öz'e Dönüş' temasıyla birlikte hem öz kültürümüzü yaşatmak hem de Alaçatı'yı yerli ve yabancı turistlere göstermek için bir dizi etkinlik düzenlendi. Çeşme Belediye Başkanımız Lal Denizli ve arkadaşlarını kutluyorum. Ben ilk günde vatandaşlarımızla birlikte burada olmak istedim. Fırsatımız oldukça geleceğiz. Şimdiden çok kalabalık olduğunu görüyoruz. İnşallah gelen herkes memnun ayrılır. Her sene kalitesini daha da artıran bu festivale elimizden geldiğince katkı vermeye devam edeceğiz" dedi.

DENİZLİ: "HEYECANLIYIZ"

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ise "Bugün festivalimizin ilk günü ve bayram sonrası olmasına rağmen otellerimiz dolu. Bu sene ilk defa diğer senelerde yapılmayan etkinlik alanları kurduk. Çocuklara, gençlere, kadınlara özel etkinliklerimiz var. Sokak sanatçılarımız, sanat sokağımız, edebiyat ve söyleşiler gibi pek çok alanda yeniliklerimiz var. Heyecanlıyız. Bütün misafirlerimize 4 gün boyunca keyifli dakikalar geçirmesini diliyorum" diye konuştu.